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SPK’dan 16.7 milyon TL’lik açığa satış cezası

Sermaye Piyasası Kurumu açığa satış yasağını ihlal ettikleri gerekçesiyle 7 aracı kurum ve 18 yatırımcı hakkında toplamda 16.7 milyon TL para cezası kesti.

Sozcu.com.tr
08:22 -
Haberler Ekonomi
SPK’dan 16.7 milyon TL’lik açığa satış cezası

Sermaye Piyasası Kurumu tarafından 7 aracı kurum ve 18 yatırımcıya toplamda 16.7 milyon TL para cezası kesildi.

A1 Capital’e 1 milyon 467 milyon 499 TL, Deniz Yatırım Menkul Kıymetler’e 1 milyon 161 bin 27 TL, Marbaş Menkul’e 1 milyon 161 bin 27 TL, Meksa Yatırım’a 1 milyon 161 bin 27 TL, Tera Yatırım Menkul Değerler’e 1 milyon 589 bin 770 TL, QNB Finans Yatırım Menkul Değerler’e 1.161.027 TL, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler’e 1.161.027 TL para cezası kesildi.

Para cezası kesilen şahıslar ise şöyle sıralandı:

Açığa satış nedir?
Aslında sahip olunmayan ama satış işlemi yapıldıktan sonra fiyatının düşmesi beklenen hisse senedini satmaya 'açığa satış' ismi veriliyor.
Son güncelleme: 08:35 14.07.2020
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