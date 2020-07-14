SPK’dan 16.7 milyon TL’lik açığa satış cezası

Sermaye Piyasası Kurumu tarafından 7 aracı kurum ve 18 yatırımcıya toplamda 16.7 milyon TL para cezası kesildi.

A1 Capital’e 1 milyon 467 milyon 499 TL, Deniz Yatırım Menkul Kıymetler’e 1 milyon 161 bin 27 TL, Marbaş Menkul’e 1 milyon 161 bin 27 TL, Meksa Yatırım’a 1 milyon 161 bin 27 TL, Tera Yatırım Menkul Değerler’e 1 milyon 589 bin 770 TL, QNB Finans Yatırım Menkul Değerler’e 1.161.027 TL, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler’e 1.161.027 TL para cezası kesildi.

Para cezası kesilen şahıslar ise şöyle sıralandı: