Yatırım tavsiyesi almak için WhatsApp grubuna üye olmak suç sayılabilecek

Facebook, Twitter gibi sosyal medya mecraları ile Whatsapp, Telegram v.b. uygulamalarda oluşturulan üyelik bazlı gruplar üzerinden aralarında haklarında daha önce SPK tarafından suç duyurusunda bulunulan ve işlem yasağı getirilen kişilerin gruplarına üye olanlar da suça iştirak etmiş kabul edilerek piyasa dolandırıcılığı kapsamında ele alınacak.

SPK bülteninde yer alan kararda şöyle denildi:

“…üyelik bazlı gruplar üzerinden aralarında haklarında daha önce Kurulumuz tarafından piyasa dolandırıcılığı, güveni kötüye kullanma suçu dâhil pek çok suç fiilinden dolayı suç duyurusunda bulunulmuş ve işlem yasağı getirilmiş kişilerin de bulunduğu, Kurulumuzca yetkilendirilmiş yatırım danışmanlığı ve benzeri sermaye piyasası faaliyeti izni olmayan kişi veya kişilerce, yatırımcıların yönlendirilerek mağdur edilmeye yönelik eylemlerin devam ettiği ve söz konusu gruplara üye olan kişilerin 6362 sayılı SPK'nun ‘Piyasa Dolandırıcılığı’ başlıklı 107/1 maddesinde tanımlanan suça iştirak kapsamında sorumluluklarının doğabileceği konusunda bilgilendirilmelerine, karar verilmiştir.” (REUTERS)



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