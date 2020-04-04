Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Starbucks bir ülkede 1600 çalışanın sözleşmesini askıya aldı

ABD merkezli kahve zinciri Starbucks, Şili'deki 120'yi aşkın şubesinden 1600 işçinin sözleşmesini askıya aldı. Ülkede corona virüsü salgını kapsamında kafeler geçici olarak kapatılmıştı.

Sozcu.com.tr
14:19 -
Haberler Ekonomi
Starbucks bir ülkede 1600 çalışanın sözleşmesini askıya aldı

ABD’li merkezli kahve zinciri Starbucks’ın Şili’deki şubelerini işleten firma, işçilerin yüzde 90’ının sözleşmelerini askıya aldı. Birçok ülkede olduğu gibi Şili’de corona virüsü salgını önlemleri kapsamında kafeler kapatılmıştı.

Reuters’ın Şili gaztesi Diario Financiero’dan aktardığı habere göre, Şili’deki Starbucks şubelerini işleten Meksika merkezli Alsea şirketi, mart maaşlarını ödeyeceklerini ancak nisanda sadece çalışanların yüzde 10’una ödeme yapacaklarını açıkladı.

Sturbucks’ın Şili’de 120’yi aşkın şubesi bulunuyordu. Karar kapsamında 1600 kişinin işini kaybettiği belirtilirken, şirket salgın sonrasında sözleşmeleri askıya alınmış olan işçilerin tekrar çalışmaya başlayacağını söyledi.

Starbucks’ın kahve satışına devam ettiğini belirten işçi sendikası ise, kararın kendilerine danışılmadan alındığını ve işçiler ile ailelerinin belirsizliğe itildiğini dile getirdi.

İLGİLİ HABERStarbucks'tan virüs kararı: 2 bin şube kapandıStarbucks'tan virüs kararı: 2 bin şube kapandı
ABD Çin Corona Ekonomi kahve Meksika Şili
Son güncelleme: 14:21 04.04.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more