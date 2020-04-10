Starbucks’ta yüzde 47’lik gelir kaybı

ABD merkezli kahve zinciri Starbucks, mart ayında biten ikinci çeyrekte yüzde 47’lik gelir kaybı beklediğini açıkladı. Şirket, corona virüsü salgının olumsuz etkisinin mali yıl sonuna kadar süreceğini belirtti.

Geçen mali yılda hisse başına 53 cent/dolar gelir elde eden dünyanın en büyük kahve zincirinin, bu yıl aynı dönemde hisse başına 28 cent/dolar gelir elde etmesi bekleniyor.

Temettü dağıtımına devam edeceğini duyuran şirket ayrıca, geçici olarak hisse gerim alım programını durduracağını ve giderleri kısmak için adımlar atacağını kaydetti.

ÇİN’DE KAYIP YÜZDE 50

Şirket, Çin’de mağazadan kahve satışlarında ikinci çeyrekteki kaybın yüzde 50 olduğunu açıkladı.

Dünya genelinde 30 bini aşkın şubesi olan şirketin Türkiye’de de 434 şubesi bulunuyor.

Corona virüsü salgınının yayılmasını önlemek amacıyla alınan karantina tedbirleri kapsamında, dünya genelinde birçok şubesi kapalı olan şirket, operasyonlarını araçla ve paket servis olarak sürdürüyor.

Şirketin ikinci çeyrek mali sonuçları 28 Nisan’da açıklanacak.