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Şubatta cari açık 1.23 milyar dolar

Corona virüsünün ekonomik etkilerinin henüz belirginleşmediği şubat ayında cari açık 1.23 milyar dolar olurken, 1 milyar dolarlık beklentilerin hafif üzerinde bir açığa işaret etti. TCMB verilerine göre, cari açık yılın ilk iki ayında 2.84 milyar dolar olurken, 12 aylık cari fazla ise 7.2 milyar dolardan 6.1 milyar dolara geriledi.

Sozcu.com.tr
10:42 -
Haberler Ekonomi
Şubatta cari açık 1.23 milyar dolar

Cari işlemler hesabı 2020 şubat döneminde 1 milyar 230 milyon dolar açık gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020 şubat dönemi ödemeler dengesi verilerini açıkladı. Buna göre; bir önceki yılın şubat ayında 117 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabında, bu yılın aynı ayında 1 milyar 230 milyon dolar açık gerçekleşti.

Bu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 172 milyon dolar artarak 1 milyar 901 milyon dolara ve birincil gelir dengesi açığının 222 milyon dolar artarak 729 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

SEYAHATTEN KAYNAKLANAN NET GELİRLER ARTTI

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise bir önceki yılın şubat ayında 3 milyar 225 milyon dolar fazla vermişken, bu ayda 2.567 milyon dolar fazla verdi.

Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 315 milyon dolar artarak 1 milyar 492 milyon dolar olarak gerçekleşti. Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 41 milyon dolar tutarında artarak 855 milyon dolara yükseldi.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 208 milyon dolar artarak 614 milyon dolar oldu.

İkincil gelir dengesi kalemi kaynaklı net çıkışlar ise bir önceki yılın aynı ayına göre 34 milyon dolar artarak 92 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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Son güncelleme: 10:56 13.04.2020
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