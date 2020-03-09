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Şubatta en fazla külçe altın kazandırdı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre, en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde %4,43, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise %4,56 oranlarıyla külçe altında gerçekleşti.

Sozcu.com.tr
10:10 -
Haberler Ekonomi
Şubatta en fazla külçe altın kazandırdı

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından Amerikan Doları %1,83, mevduat faizi (brüt) %0,24, Euro %0,07 oranlarında kazandırırken Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) %0,61 ve BIST 100 endeksi %1,46 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde Amerikan Doları %1,96, mevduat faizi (brüt) %0,37, Euro %0,20 oranlarında kazandırırken DİBS %0,48 ve BIST 100 endeksi %1,34 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.

Külçe altın, üç aylık değerlendirmede Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %11,49, TÜFE ile indirgendiğinde ise %12,11 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken mevduat faizi (brüt) Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %0,15 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren TÜFE ile indirgendiğinde ise %0,41 oranında en az kazandıran yatırım aracı oldu. Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi Yİ ÜFE ile indirgendiğinde %17,21, TÜFE ile indirgendiğinde ise %14,23 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde Euro, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %2,02 oranında en az kazandıran yatırım aracı olurken TÜFE ile indirgendiğinde ise %0,57 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

YILLIK DEĞERLENDİRMEDE EN YÜKSEK GETİRİ KÜLÇE ALTINDA OLDU

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %27,64, TÜFE ile indirgendiğinde ise %24,11 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı oldu. Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından DİBS %16,68, mevduat faizi (brüt) %9,56, Amerikan Doları %5,24, BIST 100 endeksi %4,83 ve Euro %1,15 oranında yatırımcısına kazandırmıştır. TÜFE ile indirgendiğinde DİBS %13,46, mevduat faizi (brüt) %6,53, Amerikan Doları %2,33, BIST 100 endeksi %1,93 oranlarında kazandırırken Euro %1,65 oranında yatırımcısına kaybettirmiştir.

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