Suriye’de ekmeğe sınır getirildi

Suriye’de ekonomik çöküntü öyle bir hal aldı ki hükümet ailelerin satın alabileceği ekmek miktarına sınırlama getirdi. Karara göre iki kişilik aileler günde sadece bir paket, dört kişilik aileler iki paket, altı kişilik aileler ise üç paketlik ekmek alma haklarına sahip olacaklar. Yedi ve daha fazla nüfusa sahip olan aileler ise ne olursa olsun dört paketten fazla ekmek alamıyorlar.

Guardian’da yer alan habere göre; Şam yönetimi, bu yılın başında devlet tarafından işletilen fırınlarda ekmek satın almak için kullanılması gereken bir elektronik kart sistemi tanıttı. Bu durum ailelerin daha fazlasını satın almak için karaborsaya yönelmesine sebep oluyor. Devlet tarafından üretilen ekmekler 100 Suriye poundu iken (1,5TL) karaborsada bu rakam 500 Suriye pounduna (7,5 TL) kadar çıkıyor.

Suriye’de yaşayan ve memur olan birçok kişi ailesini geçindirmek için ekstra iş yapmak zorunda. 5 çocuk sahibi Ebu Yaser bunlardan biri. Gündüzleri memur akşamları da elektronikçide çalışıyor.

‘ALABİLDİĞİM EKMEKLER ANCA ÇOCUKLARIMA YETİYOR’

Yaser, “Her gün sabah 3’te kalkıp fırına gitmem ve üç saat sırada beklemem gerekiyor. Ekmek ancak böyle alabiliyorum. Sonra da eve gidip iş için hazırlanmam lazım. Alabildiğim ekmekler ancak çocuklarıma yetiyor.” dedi. Ayrıca Yaser, “Şimdiye kadarki çözümümüz daha az öğün yemek yemek ve bulabilirsek pirinç veya bulgur kullanmaya çalışmak. Haftada bir kez karaborsa ekmeği satın alabiliyorum.” diye ekledi.

Beşar Esad ülkenin çoğunu kontrol altına almış olsa da bu süreçte yeniden yapılanmaya zaman ayıramadı. Ülkede kalıcı reformlar yapmak yerine Esad hükümeti corona virüsü, değer kaybeden para birimi ve yüksek enflasyon ile uğraşıyor. Bunların hepsi hükümetin kontrolündeki bölgelerde yaşayan insanlara yıkıcı bir zarar veriyor.

Ülkenin komşusu olan Lübnan’daki mali kriz, corona virüsü kısıtlamaları ve Amerika’nın yeni yaptırımları Suriye’nin ekonomik istikrarsızlığını daha da artırıyor.

YOKSULLUK YÜZDE 90 Birleşmiş Milletler'in (BM) tahminlerine göre, ülkenin rejim tarafından kontrol edilen bölgelerinde Suriyelilerin yüzde 90'ı yoksulluk sınırının altında yaşıyor. İşsizlik ise yüzde 80'e ulaştı. Un, şeker, pirinç, pişirme gazı, yakıt ve ilaç gibi temel malzemelerin mağaza raflarında bulunması ise giderek daha da zorlaşıyor. Dünya yemek programına göre son 6 ay içerisinde güvensiz yiyecekle beslenen Suriyeli sayısı 1.4 milyon artarak 9.3 milyona ulaştı. Bu rakam bugüne kadarki en yüksek sayı...

AÇILIK RİSKİ VURGUSU

Kanada’da yaşayan Suriyeli ekonomist Osama Kadi, “Suriye’nin yaşadığı ekonomik durum 1. Dünya Savaşı’ndan beridir en kötü durum ve gerçek politik çözümler olmadan bu durum daha da kötüye gidiyor. Suriye yakında yaygın bir açıkla karşı karşıya kalacak.” açıklamasını yaptı.

Buğday üretimi 2011 yılı devrimindeki 4.1 milyon tondan, 2019 yılında 2.2 milyona düştü. Bu yüzden ekmek ülkede daha karmaşık bir mal konumuna geldi. Ülkenin buğday tarlalarının çoğu hala ayrılıkçı Kürtlerin kontrolü altında.

Savaş boyunca Şam, acil durum ve hayır amaçlı sevkiyatları için Moskova’daki müttefiklerine güvendi. Şu anda rejim, daha fazlasını almak için döviz rezervine sahip değil. Rusya, Suriye hükümetini BM destekli barışa girmeye zorlamak için buğday sevkiyatını durduruyor.

TÜRK LİRASI KULLANIMI ARTIYOR Terör örgütlerine karşı yapılan operasyonlar sonucu Suriye'de Türkiye'nin kontrolünde olan bölgelerde TL kullanımı hızla yaygınlaşıyor. Suriyeliler ülkede kötüye giden ekonomik durumdan korunmak için dolar ve TL'yi tercih ediyor. Suriyeli iş insanlarının aktardığına göre TL'ye çevirilen dolarlar da Türkiye'ye getiriliyor. Suriyeli muhalifler TL kullanımını teşvik ettiklerini belirtirken, Türk yetkililer ise TL'nin güvence olarak görüldüğünü söylüyor. Türkiye, 2016 ve 2017'de düzenlediği Fırat Kalkanı Harekâtı ve 2018'de gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı sonrası, bu bölgelerde PTT büroları kurmuştu.