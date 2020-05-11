Suudi Arabistan ekonomik tedbirler alacak

Suudi Arabistan, pandemiden ve düşük petrol fiyatlarından zarar gören ekonomisini desteklemek için katma değer vergisini (KDV) üç katına çıkaracak ve kamu çalışanlarına geçim ödeneği vermeyi durduracak.

Suudi krallığının Maliye Bakanı Mohammed al-Jadaan yaptığı açıklamada, “1 Temmuz’dan itibaren geçim ödeneği askıya alınacak, katma değer vergisi ise yüzde 5’ten yüzde 15’e artırılacak” ifadelerini kullandı.

KAMU ÇALIŞANLARINA AYLIK 267 DOLAR

Bakan açıklamanın devamında, “Bu tedbirler acı verici ancak benzeri görülmemiş corona virüsü krizini mümkün olan en az hasarla atlatabilmek ve orta ile uzun vadede mali ve ekonomik istikrarı sağlamak için gerekli,” diye ekledi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman, ülkedeki artan gaz fiyatları ve yeni koyulan katma değer vergilerinden

dolayı yaşam masraflarının yükselmesi ile 2018 yılında kamu çalışanlarına aylık 1,000 riyal ($267) geçim ödeneği bağlanmasını istemişti.

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İLK ÇEYREKTE 9 MİLYAR DOLAR AÇIK

Aralık ayında açıklanan resmi rakamlara göre, Suudi Arabistan’ın kamu sektöründe yaklaşık 1.5 milyon kişi çalışıyor. Yeni kemer sıkma tedbirleri ülkenin ilk çeyrekte 9 milyar dolarlık bütçe açığı vermesinden sonra açıklandı.

Suudi Maliye Bakanı, pandemiye bağlı olarak ekonomik faaliyetlerin durdurulması ya da azalmasından dolayı petrol dışı gelirlerin etkilendiğini ifade etti. Suudi Arabistan’ın bu yılın ilk üç ayındaki petrol gelirleri ise geçen yıla göre %24 düşerek 34 milyar dolara geriledi.

KDV 2018’DE GELDİ

KDV, Suudi Arabistan’da 2018 yılında getirilmişti. Suudi Arabistan halkı, KDV'nin devreye girmesi ile elektrik ve benzine zam yapılmasına tepki gösterilmişti. Bazı şirketlerin müşterilerine fiyat artışını yansıtmamak için KDV'yi kendilerinin ödeyeceğine dair haberler paylaşılmıştı. (REUTERS)