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Suudi Arabistan’da çalışanlara ‘kral yardım’

Dünyayı saran, 50 binin üzerinde ölüme neden olan ve birçok ülkede dükkanların kapanmasına da yol açan olan Covid-19 karşısında ülkeler tedbir paketi açıklayıp vatandaşlarına yardım etmeye başlamıştı. Son olarak Suudi Kralı Selman bin Abdulaziz'in özel sektör çalışanlarının maaşlarının yüzde 60'ını karşılama kararı aldığı belirtildi.

17:49 -
Haberler Ekonomi
Suudi Arabistan’da çalışanlara ‘kral yardım’

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınının mevcut yansımalarından etkilenen özel sektörde çalışan Suudi vatandaşları hakkında bir kararname yayınladı.

Şarkul Avsat’ın haberine göre yayınlanan kararname kapsamında işveren, Suudi işçinin sözleşmesini feshetmek yerine, üç ay süreyle sosyal sigortaya kayıtlı ücretin yüzde 60’ından çalışanlarına aylık tazminat ödemesi talebiyle sosyal sigortaya başvurma hakkına sahip oldu.

Bu rakamın aylık en fazla 9 bin riyal olduğu bildirilirken, şirketler bu yolla devlet adıyla sigorta üzerinden çalışanların işsiz kalmasını önlemek için maaş ödemesine devam edecek.

Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed bin Abdullah el-Cudan, destek mekanizmasının, karar kapsamındaki özel sektör için işsizlik sigortası sisteminde (SANAD) öngörülen şartlara uygun olacağını söyledi.

Bu karar, 5 Suudi çalışanı veya daha az çalışanı olan iş yerlerinde çalışan Suudilerin tamamını, Suudi işçilerinin sayısının 5'i aştığı iş yerlerinde ise Suudilerin yüzde 70’ini kapsayacak. Ayrıca işveren, aylık maaşları siparişe göre ödeme yükümlülüğünden muaf tutacak.

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Corona Ekonomi Maliye Bakanı sigorta söz Suudi Arabistan
Son güncelleme: 18:29 03.04.2020
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