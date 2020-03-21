Suudi Arabistan’dan 32 milyar dolarlık yardım paketi

Corona virüsünün ekonomik etkilerini en fazla hisseden devletlerden biri Suudi Arabistan oldu. Suudi Arabistan hem petrolün varil fiyatını 30 doların altına inmesinden etkilenirken hem de umre ziyaretlerinin askıya alınması ülke ekonomisini vurdu.

CNBC’de yer alan habere göre; hal böyle olunca hükümet 32 milyar dolarlık bir teşvik paketi hazırladı. Söz konusu miktarın 13.3 milyar doları küçük ve orta büyüklükteki işletmeler için kullanılacak.

Suudi Arabistan hükümeti 2020 yılı için hazırladığı bütçesinden yüzde 5 kesinti yapmayı planlıyor.

Krallık yardım paketinin içinde özel sektördekilerin maaşlarının bir kısmının devlet tarafından karşılanması ve gümrük vergilerinin indirilmesi gibi önlemler bulunuyor.

Suudi Arabistan hükümeti işletmelerin katma değer vergisi ödemelerini önümüzdeki üç ay boyunca erteleyecek.

Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed El-Jadaan, “Bazı bütçe ayarlamaları ihtiyacı ön planda olan sektörler adına tekrar gözden geçirilecek. Sağlık sektörüne daha fazla kaynak aktarılabilir” diye konuştu.