Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Suudi Aramco SABIC’i 69.1 milyar dolara aldı

Suudi Arabistan'ın devlet petrol şirketi Aramco, Suudi Temel Endüstriler Şirketi'ni (SABIC) Kamu Yatırım Şirketi'nden 69.1 milyar dolara karşılık gelen 259.125 milyar Suudi Riyali karşılığında satın aldığını yaptığı açıklama ile doğruladı.

14:08 -
Haberler Ekonomi
Suudi Aramco SABIC’i 69.1 milyar dolara aldı

Aramco’nun CEO’su Amid Nasser yaptığı açıklamada, petrol kaynaklarının işletilmesi ve petrokimyasalların üretiminin, SABIC’in kimyasal platformuyla stratejik entegrasyonunun, büyümeyi destekleyen ve hissedarlara değer katan seçici entegrasyon sinerjileri için fırsatlar yaratacağını vurguladı.

Aramco’nun üretim alanlarının genişletilmesini destekleyecek olan bu satın almaya ilişkin anlaşmanın 2019 yılında yapılmasına karşın, Avrupa Birliği’nin onayı nedeniyle bugüne kadar bekletildi. Satın almaya ilişkin ödemeler 2025 yılında başlayarak, 2028 yılına kadar sürecek. (DHA)

İLGİLİ HABERDünyanın en değerli şirketi Aramco olduDünyanın en değerli şirketi Aramco oldu

İLGİLİ HABERSaudi Aramco'nun net kârı 9 petrol devinin toplamından fazlaSaudi Aramco'nun net kârı 9 petrol devinin toplamından fazla
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more