Suudilerin boykotu en çok tekstil ve tarım ihracatını vurdu

Suudi Arabistan’ın Türk ürünlerine dönük fiili boykot uygulamasında ekim ayı bilançosu korkulan kadar kötü olmadı ama sektörler arasında büyük farklar bulunuyor.

Ekimde geçen yılın aynı ayına göre Türkiye’nin toplam ihracatı yüzde 5,6 artarken, Suudi Arabistan’a ihracatı yüzde 11,75 geriledi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Ekim 2019’da 225,4 milyon dolar olan Türkiye’nin Suudi Arabistan’a ihracatı, Ekim 2020’de 198,9 milyon dolara düştü.

Ocak-ekim dönemini kapsayan 10 ayda bu ülkeye ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,78 oranında azalarak 2 milyar 650 milyon dolardan 2 milyar 232 milyon dolara geriledi.

HAZIR GİYİMDE DÜŞÜŞ YÜZDE 50’YE YAKLAŞTI

Suudi Arabistan’a ihracatın geçen yıla göre değişiminde, sektörler arasında ciddi farklar göze çarptı. Bazı sektörler ciddi kayıplar yaşarken, bazı sektörler de boykot kararına rağmen ihracatını artırdı.

Ekimde hazır giyim sektörünün toplam ihracatı, geçen senenin aynı ayına göre yüzde 10,63 artışla 1 milyar 857 milyon dolara yükseldi.

Suudi Arabistan’a hazır giyim ihracatı ise bu dönemde yüzde 48,73’lük büyük düşüşle 25,7 milyon dolardan 13,2 milyon dolara geriledi. Bu ülkeye hazır giyim ihracatı, geçen ay da yıllık bazda yüzde 26,68 oranında gerileyerek 20,8 milyon dolar olmuştu.

Ekimde Suudilere ‘tekstil ve hammaddeleri’ ihracatı ise yıllık bazda yüzde 30,26 düşüşle 6,5 milyon dolardan 4,5 milyon dolara geriledi.

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“SÖZLÜ TALİMAT VAR”

İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, Suudi Arabistan’a ihracattaki düşüşü sozcu.com.tr’ye değerlendirdi.

Ekim ayının olumlu tarafının toplam ihracatta tüm zamanların 2. en yüksek ekim ayı ihracatına ulaşmaları olduğunu belirten Gültepe, Avrupa ve Amerika pazarında yüzde 20’nin üzerinde artışlar kaydedildiğini aktardı.

Gültepe, bu artışlarda söz konusu bölgelerden siparişlerin Çin başta olmak üzere Uzak Doğu’dan Türkiye’ye kaymasının etkili olduğunu dile getirdi.

Suudi Arabistan’a ihracatın ise gayriresmi boykot kararı nedeniyle düştüğünü belirten Gültepe, “Halkı bıraksalar Türk hazır giyim ürünlerini tercih eder çünkü ürünlerimiz kaliteli ama bu ülkede demokratik bir yönetim sistemi yok ve sözlü talimatla ihracatımızı fiilen engellemeye çalışıyorlar” dedi.

Sürecin normalleşmesini beklediklerini ancak şu an yapacak çok fazla şeyleri olmadığını belirten Gültepe, resmi bir boykot kararı olmadığı için de süreci Dünya Ticaret Örgütü’ne taşıyamadıklarını, ortada sadece sözlü bir talimat olduğunu söyledi.

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TARIM, SAVUNMA, ÇİMENTO, MÜCEVHER SEKTÖRLERİ OLUMSUZ ETKİLENDİ

Bu dönemde Suudilere;

* Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı yüzde 77,44 düşüşle 21,3 milyon dolardan 4,8 milyon dolara;

* Yaş meyve ve sebze ihracatı yüzde 75,52 düşüşle 6,5 milyon dolardan 1,5 milyon dolara;

* Meyve ve sebze mamulleri ihracatı yüzde 45,76 düşüşle 3,2 milyon dolardan 1,8 milyon dolara;

* Kuru meyve ve mamulleri yüzde 50,37 düşüşle 1,1 milyon dolardan 552 bin dolara;

* Zeytin ve zeytinyağı ihracatı yüzde 70 düşüşle 1,1 milyon dolardan 334 bin dolara;

* Su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatı yüzde 56,28 düşüşle 5 milyon dolardan 2,2 milyon dolara;

* Savunma ve havacılık sanayi ihracatı yüzde 90,43 düşüşle 1,1 milyon dolardan 109 bin dolara;

* Mücevher ihracatı yüzde 84,43 düşüşle 1,9 milyon dolardan 291 bin dolara;

* Kimyevi maddeler ve mamulleri yüzde 15,05 düşüşle 21,5 milyon dolardan 18,3 milyon dolara;

* İklimlendirme sanayi ihracatı yüzde 9,11 düşüle 6,9 milyon dolardan 6,3 milyon dolara;

* Fındık ve mamulleri ihracatı yüzde 70,94 düşüşle 1,6 milyon dolardan 467 bin dolara;

* Deri ve deri mamulleri ihracatı yüzde 28,48 azalışla 3,4 milyon dolardan 2,4 milyon dolara;

* Çimento cam seramik ve toprak ürünleri ihracatı yüzde 25,57 azalışla 3,7 milyon dolardan 2,8 milyon dolara;

* Çelik ihracatı yüzde 11,09 azalışla 12,1 milyon dolardan 10,7 milyon dolara geriledi.

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MOBİLYA, HALI, MADENCİLİK, DEMİR, OTOMOTİV YÜKSELDİ

Bu dönemde Suudilere;

* Mobilya, kağıt ve orman ürünleri ihracatı yüzde 44,12 artışla 17,5 milyon dolardan 25,2 milyon dolara;

* Halı ihracatı yüzde 9,94 artışla 20,2 milyon dolarla 22,2 milyon dolara;

* Madencilik ürünleri ihracatı yüzde 70,06 artışla 11,6 milyon dolardan 19,7 milyon dolara;

* Otomotiv ihracatı yüzde 1,16 artışla 16,2 milyon dolara;

* Makine ve aksamları ihracatı yüzde 4,05 artışla 12 milyon dolardan 12,5 milyon dolara;

* Demir ve demir dışı metaller ihracatı yüzde 16,58 artışla 9,9 milyon dolardan 11,6 milyon dolara;

* Elektrik elektronik ihracatı yüzde 20,49 artışla 3,6 milyon dolardan 4,3 milyon dolara yükseldi.