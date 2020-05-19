Swap reddinin nedeni Merkez’e müdahale

İngiliz ekonomi gazetesi Financial Times (FT), ABD Merkez Bankası'nın (Fed) Türkiye'ye swap hattı açmamasının nedeninin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Merkez Bankası'na (MB) müdahale etmesi olduğunu iddia etti.

“Görünen o ki, Türkiye MB'nin işleyişine Erdoğan'ın karışmasına izin vererek, Fed'in güçlü para politikası şartına uymadı” ifadelerine yer verilen haberde, aralarında Brezilya, Meksika, Güney Kore ve Singapur'un da bulunduğu 14 ülkenin merkez bankasıyla geçici swap anlaşması yapıldığına dikkat çekildi.

Haberde, “Ancak Fed, Türkiye, Güney Afrika, Nijerya ve Endonezya gibi ağır dolar kaynaklı finansal ihtiyaçları bulunan ülkelere hatlarını kapatarak onları açıkta bıraktı” denildi.

ABD Dış İlişkiler Konseyi Uluslararası Ekonomi Kıdemli Üyesi Brad Setser, Fed'in swap planlarının Türkiye, Güney Afrika, Lübnan veya Endonezya gibi ülkelere yardımcı olmadığını belirterek, bunun bu ülkeleri sahip olmadıkları seçenekleri aramaya ittiğini söyledi.

YÜKLÜ BORÇ ÖDEMESİ

Uluslararası Finans Enstitüsü verilerine göre, Türkiye bu yılki 22.7 milyar dolarlık devlet ve şirket tahvili ile dış borç ödemesi nedeniyle en çok zorlanacak gelişmekte olan ülkelerin başında geliyor.

Onu 20.8 milyar dolarla Arjantin, 16.7 milyar dolarla Endonezya, 8.4 milyar dolarla Nijerya, 8.3 milyar dolarla Güney Afrika ve 6.9 milyar dolarla da Kolombiya izliyor.

Kısa vadeli dış borcun döndürülmesi çok zor

Ekonomist Dr. Murat Kubilay, şark kurnazlığı ile yabancı yatırımcıları atlatabileceğini düşünen ekonomi yönetiminin, 6-18 ay içinde yıllarca bindiği dalı kestiğini anlayacağını söyledi.

Kubilay, “Kısa vadeli dış borcun geri ödenmesi mümkün gözükmezken, borcun borçla döndürülmesinin maliyeti de yükseliyor. Türkiye'nin dış finansmana dayalı büyüme stratejisi ile maceracı dış politikası nihayetinde duvara tosluyor” dedi.

Bazı ülkelere, ABD Hazine tahvili teminatlı repo imkanı ile arka kapının açık bırakıldığını belirten Kubilay, “Ancak Halkbank davası ve S-400 yaptırımları sonucu MB'nin, bu tahvilleri rezervinden çıkarıp 2.3 milyar dolara indirmesi nedeniyle bu kapıdan da geçmesi mümkün değil.

Geriye 2019'daki CAATSA yaptırımlarının Trump-Erdoğan arasındaki gizli görüşmeler neticesinde gündemden düşürülmesi gibi dış politika hamleleri kalıyor. Yani ya Türkiye kapalı kapılar ardında ABD lehine tavizler verecek ya da Fed dışında kanal arayacak” diye konuştu.