T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı 2020 yılı aktüerlik sınav tarihleri belli oldu!

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada; “15/08/2007 tarihli ve 26614 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak 01/01/2008 tarihinde yürürlüğe giren Aktüerler Yönetmeliği, birinci, ikinci ve üçüncü seviye sınavlarının bir takvim yılında en az bir kez açılmasına hükmetmektedir. Bu kapsamda, aktüerlik birinci ve ikinci seviye sınavları, Ankara ve İstanbul'da, üçüncü ve dördüncü seviye sınavları ise sadece İstanbul'da yapılacaktır” denildi.

İLAN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AKTÜERLİK SINAV TARİHLERİ