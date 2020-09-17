TAB Gıda Çin’deki operasyonlarını satıyor iddiası

Bloomberg’de yer alan bir habere göre TAB Gıda Çin’deki restoran işletmesini satmayı değerlendiriyor. Konu hakkında kaynakların verdiği bilgilere göre işletmenin tamamı için 1,2 milyar dolar değer biçilmiş durumda. Satış işlemlerinin önümüzdeki ay başlayabileceği de ifade ediliyor. Konu hakkında bilgi veren başka bir kaynak ise TAB Gıda’nın satıştan vazgeçebileceğini de vurguluyor.
TAB Gıda tarafından yapılan açıklamada şirkete yatırımcı ilgisinin arttığı belirtilirken henüz hisse satışı için kimseyle görüşülmediği belirtildi.
TAB Gıda Türkiye ve Çin’de toplamda 2000 Burger King restoranı işletiyor. Şirket Burger King’in dünyadaki en büyük bayii konumunda. TAB Gıda Çin’de 2012 yılından bu yana 150 şehirde hizmet veriyor.
Aynı zamanda RBI’nın Popeyes markasının da Çin’deki haklarını elinde bulunduran TAB Gıda önümüzdeki 10 yıl içinde Çin’de 1500 restoran açmayı planlıyor.
TAB Gıda Çin’deki Burger King operasyonlarının yüzde 50’sine sahip, geri kalan yüzde 27,5’luk hisse global hak sahibi RBI’da bulunuyor. Kalan hisseler ise yüzde 22,5 ila Cartesian Capital Group’un elinde.