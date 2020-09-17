TAB Gıda Çin’deki operasyonlarını satıyor iddiası

Bloomberg’de yer alan bir habere göre TAB Gıda Çin’deki restoran işletmesini satmayı değerlendiriyor. Konu hakkında kaynakların verdiği bilgilere göre işletmenin tamamı için 1,2 milyar dolar değer biçilmiş durumda. Satış işlemlerinin önümüzdeki ay başlayabileceği de ifade ediliyor. Konu hakkında bilgi veren başka bir kaynak ise TAB Gıda’nın satıştan vazgeçebileceğini de vurguluyor.

TAB GIDA: KİMSEYLE GÖRÜŞMEDİK

TAB Gıda tarafından yapılan açıklamada şirkete yatırımcı ilgisinin arttığı belirtilirken henüz hisse satışı için kimseyle görüşülmediği belirtildi.

TAB Gıda Türkiye ve Çin’de toplamda 2000 Burger King restoranı işletiyor. Şirket Burger King’in dünyadaki en büyük bayii konumunda. TAB Gıda Çin’de 2012 yılından bu yana 150 şehirde hizmet veriyor.

Aynı zamanda RBI’nın Popeyes markasının da Çin’deki haklarını elinde bulunduran TAB Gıda önümüzdeki 10 yıl içinde Çin’de 1500 restoran açmayı planlıyor.

TAB Gıda Çin’deki Burger King operasyonlarının yüzde 50’sine sahip, geri kalan yüzde 27,5’luk hisse global hak sahibi RBI’da bulunuyor. Kalan hisseler ise yüzde 22,5 ila Cartesian Capital Group’un elinde.

TAB GIDA HAKKINDA 1994 yılından bu yana gıda sektöründe faaliyet gösteren TAB Gıda 1995 yılında Burger King'in franchise haklarını aldı. 2007 yılında Sbarro ve Popeyes da şirket bünyesine katıldı. 2010 yılında Arby's markasını da portföyüne ekleyen TAB Gıda yılda 80 bin tonluk kızartma patates üretiyor. Ata Holding bünyesinde kurulmuş olan TAB Gıda'nın kurucusu Ertuğrul Kurdoğlu. Ata Holding Atatürk Barajı projesinde de yer almıştı.