TAMPF bünyesindeki alışveriş merkezlerinden kira almama kararı

TAMPF tarafından yapılan açıklamada “Federasyonumuz bünyesinde olan Alışveriş Ve Yaşam Merkezlerimiz perakendecilerimizin kapalı kaldığı dönem boyunca kapanan işletmelere kira faturası düzenlenmemesi ve kira alınmaması yoluyla destek olacaklarını belirtmişlerdir” denildi.

Açıklamada ayrıca, işsizliğe karşı önlem olarak “perakende işletmelerimiz ise önceliğimizin çalışanlarımızın iş kaybına uğramaması olduğu hususunda mutabık kalarak bu dönemi güç birliği ile atlatmak için bütün gayretlerini göstereceklerini ifade etmişlerdir” denildi.

KAPATMA KARARINA DESTEK

Federasyon, “ülke genelinde açık kalması zorunlu olan sağlık, lojistik hizmetleri ile gıda ve temel ihtiyaç ürünleri satış noktaları dışındaki tüm ticari alanların, alışveriş merkezleri, yeme içme işletmelerinin kapatılması kararının ivedilikle alınmasını destekliyor ve bekliyoruz” dedi.

İLGİLİ HABER İstanbul'da AVM'ler kapanıyor