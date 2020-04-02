Tanı kiti ithalatı izne bağlandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, tanı kitlerinin Türkiye’ye sokulmasının resmi izne bağlandığını söyledi.

(1/3) Bugün Resmî Gazete'de yayımlanan İthalat Tebliğimizle Kovid19'un tespiti için kullanılan tıbbi tanı kitlerinin ithalatı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun fiziksel veya elektronik ortamda hazırlayacağı uygunluk yazısı ile gerçekleştirilecektir. — Ruhsar Pekcan (@pekcan) April 2, 2020

Pekcan Sağlık Bakanlığı’nın yetkilendirdiği firmaların ise bu uygulamadan muaf olacağını açıkladı. Bakan Twitter üzerinden şu açıklamayı yaptı: Sağlık Bakanlığının yetkilendireceği firmalar ise bu uygulamadan muaf olacaktır. Böylece Covid-19'un tespitine yönelik olarak yurt dışından ithal edilmek istenen tıbbi tanı kitleri, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun bilgisi ve onayı olmadan ithal edilemeyecek ve vatandaşlarımızın yaşayabilecekleri olası mağduriyetler engellenmiş olacaktır” ifadelerini kullandı.