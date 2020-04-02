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Tanı kiti ithalatı izne bağlandı

Devlet kontrolü dışında yurt dışından Türkiye'ye tanı kiti getirilerek corona virüsü testi yapılması tepki çekince bu kitlerin Türkiye'ye sokulması izne bağlandı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, “Covid-19’un tespitine yönelik olarak yurt dışından ithal edilmek istenen tıbbi tanı kitleri, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun bilgisi ve onayı olmadan ithal edilemeyecek” dedi.

Sozcu.com.tr
11:05 -
Haberler Ekonomi
Tanı kiti ithalatı izne bağlandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, tanı kitlerinin Türkiye’ye sokulmasının resmi izne bağlandığını söyledi.

Pekcan Sağlık Bakanlığı’nın yetkilendirdiği firmaların ise bu uygulamadan muaf olacağını açıkladı. Bakan Twitter üzerinden şu açıklamayı yaptı: Sağlık Bakanlığının yetkilendireceği firmalar ise bu uygulamadan muaf olacaktır. Böylece Covid-19'un tespitine yönelik olarak yurt dışından ithal edilmek istenen tıbbi tanı kitleri, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun bilgisi ve onayı olmadan ithal edilemeyecek ve vatandaşlarımızın yaşayabilecekleri olası mağduriyetler engellenmiş olacaktır” ifadelerini kullandı.

 

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Sağlık Türkiye Twitter
Son güncelleme: 11:26 02.04.2020
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