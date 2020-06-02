Tanı kiti üreten RTA’nın hisselerindeki çalkantı iki borsacıyı işinden etti

Corona virüsü tanı kiti üreten ve Borsa İstanbul’da işlem gören hisselerinin değeri son iki ayda yüzde 2400 gibi olağanüstü oranda artan RTA Laboratuvarları ile ilgili tartışma, iki borsacının işini kaybetmesiyle sonuçlandı.

13 Mayıs’ta 44,84 TL ile zirveyi gören şirketin hisse değeri, son iki haftadaki düşüş trendinin ardından bugün 21 TL’ye kadar gerilerken, şirketten hisse alan ve hisse değerindeki sert düşüş karşısında öfkelenen bireysel yatırımcılar tepkilerini sosyal medyaya da taşıdı. Bu süreçte şirketin hisse performansına dair yorumları nedeniyle sosyal medyada yoğun tepkiyle karşılaşan A1 Capital adlı aracı kurumun iki yöneticisi Belgin Maviş ve Güven Akat işlerinden oldu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ SELİ

Bloomberg’den Taylan Bilgiç’in haberine göre, yüzde 43’lük hissesi RTA Laboratuvarları’na ait olan İstanbul merkezli borsa aracılık şirketi A1 Capital’den iki isim, Genel Müdür Yardımcısı Belgin Maviş ve Finansman Müdürü Güven Akat, geçen hafta sonu kişisel sosyal medya hesaplarından RTA hisselerindeki düşüşle ilgili değerlendirme içeren bir video paylaştı.

İkili, RTA’nın iyi bir şirket olduğunu ancak mevcut hisse değerinin aşırı yüksek olduğunu öne sürerek yatırımcıları uyardı. Bu değerlendirmeler üzerine, son dönemde şirketin hisselerini satın alan bireysel yatırımcılar sosyal medyada ikiliye yoğun tepki gösterdi.

ŞİRKETTEN KAP’A AÇIKLAMA

A1 Capital ise dün KAP’ta yayımlanan açıklamayla, ikilinin işten atıldığını duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Şahsi medya hesaplarında yapmış oldukları canlı yayın sırasında, kurumumuz etik kuralları ile bağdaşmayan, mesnetten yoksun ve grup şirketleri hakkında bilgimiz ve onayımız dışındaki ifadeleri nedeni ile iç kontrol süreçleri işletilerek, Belgin Maviş ve Güven Akat’ın iş akitleri 01.06.2020 tarihi itibari ile sonlandırılmıştır.”

RTA ve A1 Capital’in yönetim kurulu başkanı Murat Güler, konuya ilişkin “Grup şirketleri hakkında yorum yapmamaları gerekirdi. Video etik değildi ve yönetimin bilgisi dışında paylaşıldı” dedi.

Belgin Maviş ise, “Şirketi korumak için biz kendimiz işten çıkarılmamızı talep ettik” dedi.

A1 CAPİTAL’İN YÜZDE 43’Ü RTA’NIN

RTA ile A1 Capital arasındaki bağlantının geçmişi yıllar öncesine gidiyor. RTA, Mayıs 2014’teki ilk halka arz işlemi için A1 Capital ile anlaşmıştı. Daha sonra A1 Capital’in çatı şirketi Güler Yatırım Holding, daha sonra 2018’de RTA’nın çoğunluk hissesini satın aldı. Aynı yıl da RTA, A1 Capital’in yüzde 43’lük hissesini satın aldı.

2019’da 650 bin dolar kâr elde eden RTA, 2020’nin ilk çeyreğinde tanı kiti satışlarının etkisiyle 8,97 milyon TL kâr açıkladı. Bu çeyrekte şirketin cirosu da 22,9 milyon TL oldu. Şirketin hisse değeri 13 Mayıs’ta 1,96 milyar TL’ye kadar yükselmişti.