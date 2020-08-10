Altın fiyatları cep yakmaya devam ediyor! Gram altın 476 lira! Çeyrek altın ve yarım altın ne kadar?

Rekor üstüne rekor kıran altının daha fazla yükselip yükselmeyeceği herkes tarafından merak ediliyor. Uzmanlara göre corona salgınında ikinci dalga endişeleri, ABD-Çin gerilimi, salgına karşı açıklanan parasal destek paketleri ve zayıflayan dolardan destek bulan altın, Lübnan’da yaşanan patlamanın, o bölgede stratejik bir gerginlik oluşturacağı beklentisinden de güç buldu. Dolar ise swap faizlerinin dünkü astronomik seviyelerin ardından bugün normalleşmesiyle birlikte TL karşısında değer kazandı. Doların değer kazancı da altının fiyatını yukarı çeken etkenlerden biri oldu.

ALTIN FİYATLARI 10 AĞUSTOS

GRAM ALTIN KAÇ PARA?

Alış: 476,54

Satış: 476,62

ÇEYREK ALTIN KAÇ PARA?

Alış: 790,00

Satış: 839,90

YARIM ALTIN KAÇ PARA?

Alış: 1.573,80

Satış: 1.678,40

CUMHURİYET ALTINI KAÇ PARA?

Alış: 3.148,00

Satış: 3.317,80

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ALTIN FİYATLARI NASIL GERİLER?

Pandemiye karşı açıklanan ekonomik paketlerin sona ermesi durumunda altın fiyatlarının gerileyebileceğini öngören İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk, “Yeni paketler çıkarılmazsa yatırımlardaki teminatları altın ile karşılama durumu oluşabilir. Bu da altın fiyatlarının bir miktar gerilemesine neden olur. Bu seviyenin de ons için 1.950 dolar olması beklenebilir. Daha fazla düşü için aşının bulunması gibi gelişmelerin olması gerekiyor. Bunun için de bir zaman söylemek çok zor.” dedi.

“BU GİBİ DURUMLARDA BEKLEME TARAFTARIYIM”

Bu gibi durumlarda altın alımı için beklemeyi daha doğru bulduğunu belirten Yıldırımtürk, “Altın almak isteyenler almayı düşündükleri rakamın yarısını alsınlar, ‘Çok kâr ettim satmak istiyorum” diyenler de aynı şekilde yarısını satsınlar. Bütün barutlarını tek seferde harcamasınlar.” dedi.