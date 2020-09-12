Zekeriya Temizel, devletin en önemli kurumlarından maliyenin en alt kademesinde işe başlayıp, en üst kademesine kadar çalıştı. 55 ve 56. hükümetlerde Maliye Bakanlığı yaptı. Bakanlıktan ayrıldıktan sonra yaptığı görevle ilgili her hangi bir işte çalışmadı. Aydın'ın Söke İlçesi'ne yerleşti. Akla gelen her meyvenin çekirdeğinden yağ çıkaracak bir fabrika açtı. Temizel, ülkemizde tarımın geldiği noktayı şöyle anlattı: “Türkiye kendi kendine yetiyordu. Üretiyordu. Sonra denildi ki, ‘Dışarıdan ithal ettiğimiz zaman daha ucuza mal oluyor'. Sonra bu ülke üretimden düştü. Tarımda artık kendine yeten bir ülke değiliz. Hatta yakında bazı ürünleri alamayacak hale geleceğiz. Türkiye tarımla ilgili yeni bir stratejik planlama sürecinden geçmeli. Hangi ürünlerden ne kadar üretileceğinin belirlenmesi gerekiyor. Türkiye'nin üretimini baltalamaya kimsenin hakkı yok.”

SİYASET YAPILACAK İŞ DEĞİL

Zekeriya Temizel siyasete neden geri dönmediğini şu sözlerle açıkladı:

“Bir yasamız var bu konuda. Belirli meslekleri yapanlar ayrıldıktan sonra o mesleklerle ilgili herhangi bir işte çalışamazlar. Türkiye'de ne kadar uygulanıyor o ayrı bir olay ama ben bu kurala uyanlardanım. Siyaset bırakıldıktan sonra yapılacak bir şey değil. Bir şey üretmeme anlamında değil ama, eylemci siyaseti bıraktım.”

130'U AŞKIN ÇEKİRDEKTEN YAĞ ÜRETİYORUZ

Zekeriya Temizel, Aydın Söke'deki fabrikasında neler yaptığını şöyle anlattı: “Burada bitkinin bütün kısımlarını değerlendiriyoruz. 130'u aşkın çekirdekten yağ üretiyoruz. Yüzde 100 doğal ve her bileşenini de içeren bir teknolojiyle yağ çıkartmak mümkünmüş. Bu süperkritik ekstraksiyon demek. Bu teknolojide atmosferdeki gazlar kullanılıyor. Dünyanın en saf en doğal ürününü elde ediyorsunuz. İşte bu fabrika o fabrika. Türkiye'nin kendi alanında ilk fabrikasıyız. Örneğin fındık zarının yağını çıkarttık. Antioksidan seviyesi dünyanın en güçlü yağlarından biri olarak onun patentini de aldık.”