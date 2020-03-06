‘Tarımı ihmal eden geleceği kaybeder’

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Tuncay Özilhan, Türkiye'nin güvenilir bir tarım politikasına ihtiyaç duyduğuna işaret ederek, “Tarımı ihmal eden ülkeler geleceklerini tehlikeye atar.

* Biz onlardan olmayalım. Tarıma sanayileşme kadar önem vermek gerekiyor. Artan girdi fiyatları ve bundan etkilenen gıda enflasyonu, çok sayıda oyuncunun olduğu uzun tedarik zinciri, yetersiz sektörel örgütlenme ve finansman sıkıntısı gibi sorunların olduğu bir yapıda en büyük sıkıntıyı üretici yaşamaktadır” diye konuştu.

GIDA BASKISI ARTACAK

Raporun tanıtımı için dün İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında konuşan OECD Gıda ve Tarım Komitesi Başkanı Metin Akman ise Türkiye'nin tarım topraklarını ve suyunu kaybettiğine dikkat çekerek, “Gelişmiş ülkelerde orta gelirli kesim maaşının yüzde 10-15'ini gıda ürünlerine harcarken bu rakam Türkiye'de ise yüzde 50-60' civarında.

* Türkiye'de gıda enflasyonu düşmeyecek, gıda enflasyonunun baskısı artacak diye düşünüyorum. Gıda enflasyonu politikacıyı çok hızlı harekete geçiriyor burada hızlı hareket etmezse oy kaybına neden oluyor” değerlendirmesini yaptı.

Doğa ile barışmaya mecburuz

Toplantıda konuşlan Tekfen Holding Kurucu Onursal Başkanı Yönetim Kurulu Üyesi Ali Nihat Gökyiğit, iklim değişikliğine ve çevre tahribatlarına işaret etti.

Gökyiğit,“Dünya doğa ve çevre konusunda sermayeden yemeye başladı. İnsanoğlu ile doğa arasında tehlikeli bir çatışma başladı bu çatışmanın galibi mutlaka doğa olacaktır. Doğa onu yaşatan insanoğlu dahil her canlıyı yok edebilir” dedi.