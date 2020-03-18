Tariş Kolonya Fabrikası tam kapasite üretime başladı

Aydın’da yaklaşık 50 yıldır kolonya üretimi yapan Tariş, tüm dünyayı etkisi altına corona virüsünün Türkiye’de de görülmesinin ardından tam kapasite üretime başladı.

Günlük 10 bin litre kolonya üretmelerine rağmen siparişlere yetişemediklerini belirten Tariş Kolonyalarının bağlı bulunduğu Tariş İncir Birliği’nin Başkanı Mustafa Bircan, “Virüsün görülmesinin ardından yurt dışına ürün verme işlemini durdurduk. Tam kapasite çalışıp taleplere yetişmeye çalışıyoruz” dedi.

Tariş İncir Birliği’ne bağlı Germmencik Ortaklar Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan Tariş Kolonya Fabrikası’nda 24 saat esasına göre üretime geçildi.

Tariş kolonya fabrikasındaki çalışanlar taleplere yetişmek için hummalı bir çalışma yaparken, üretilen kolonyalar hiç bekletilmeden yurdun değişik bölgelerine gönderiliyor.

EN BÜYÜK SORUN ETİL ALKOL

En büyük sıkıntılarının kolonyanın ham maddesi etil alkol olduğunu söyleyen Bircan, “Etil alkolün litresini daha önce 90 cent’ten alınırken şu anda 3 dolara alıyoruz. Bu ciddi anlamda bizi sıkıntıya sokacak” dedi. (İHA)



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