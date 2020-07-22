Taşıma imzaya 15 yıl hapis istendi 

Yeşil Kundura’nın sahibi Engin Yeşil’in başka bir amaçla düzenlenmiş bir belgede bulunan imzasını taşıma yoluyla kullanıp, 3 milyon dolarlık senet oluşturarak icra takibi başlatan Mustafa Akman hakkında ‘Resmi belgede sahtecilik’ ve ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçlarından 15 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesine açılan davanın şikayet dilekçesinde olay şöyle anlatıldı;

PROJE DEĞİŞİKLİKLERİ ANLAŞMAZLIĞA YOL AÇTI

Yeşil Kundura’nın sahibi Engin Yeşil, yönetim kurulu başkanı olduğu Yeşil Global İnşaat Anonim Şirketi’nin Tuzla’da yüzde 60’lık hissesine sahip olduğu arazi için devre mülk projesi hazırladı. İş insanı Yeşil, arazinin yüzde 20’lik hissesini elinde bulunduran Mustafa Akman ile aralarında kat karşılığı inşaat sözleşmesi imzaladı.

Tasarlanan projede değişiklik yapıldı. Otel-rezidans gibi birden fazla proje değişikliği yapılarak taraflar arasında sözleşme yeniden düzenlendi. Proje değişikliği taraflar arasında anlaşmazlığa yol açtı. Mustafa Akman, Engin Yeşil adına iddiaya göre 3 milyon dolarlık sahte senet düzenledi. Akman bu senedi İstanbul Anadolu 5. İcra Müdürlüğünde takibe koydu. Engin Yeşil senetteki imzasının başka bir evrak üzerinden transfer edildiğini belirterek Mustafa Akman hakkında şikayetçi oldu.

İCRA TAKİBİNİ UZATMAK İSTİYOR

Mustafa Akman savcılıkta verdiği ifadede sahte olduğu iddia edilen senedi Engin Yeşil’in Tuzla’da bulunan ofisine gelerek imzaladığını, kendisine verdiğini ve icra takibini uzatma amacıyla haksız iftirada bulunduğunu ileri sürdü.

İMZA GERÇEK SENET SAHTE

Savcılık senet üzerindeki imzanın taşıma imza olup olmadığının belirlenmesi için dosyayı bilirkişiye gönderdi. Bilirkişi raporunda senet üzerindeki imzanın Engin Yeşil’in el ürünü olduğu ancak belgenin daha önce başka bir amaçla düzenlenmiş bir belgedeki metni onaylayan imzadan faydalanmak suretiyle oluşturulmuş sahte bir belge olduğunu belirtti.

15 YIL HAPİS CEZASI İSTENDİ

Savcılık şüphelinin daha önceden başka bir amaçla düzenlenmiş bir belgede bulunan Engin Yeşil’in imzasının taşıma yoluyla yeni bir senet oluşturmak suretiyle aleyhine icra takibi başlattığını belirterek, “dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik” suçlarından 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ve 5 bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılmasını istedi.

Sanık Mustafa Akman önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.