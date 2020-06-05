Taşıt ve sosyal destek kredisi başvuruları başladı

Kamu bankaları uygun faiz koşulları ile kredi kampanyaları açıkladı. Konut kredisine bir hafta içinde 15 bin civarı başvuru yapılırken taşıt kredisi ve sosyal hayatı destek kredisi başvuruları bugün başladı. İşte kredi kampanylaranın detayları…

TAŞIT KREDİSİ PAKETİ

A. Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi – Katkı Paylı

Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır km binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık %0,49 – %0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunuldu.



B. İkinci El Taşıt Kredisi

İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere %0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunuldu. Azami 6 ay ödemesiz toplam azami 60 ay vadeli 2. el binek otomobil ve ticari taşıt kredilerinde azami limit 150 bin TL oldu.

Kredi tutarı kasko değeri üzerinden özkaynak/yabancı kaynak üzerinden hesaplanacak olup, 7 yaşa kadar olan taşıtlar kredilendirilecek.





3- SOSYAL HAYATI DESTEK KREDİ PAKETİ

A. Firma Katkı Paylı Tüketici Kredisi

Bireysel müşterilerin sosyal ihtiyaçlarının finansmanının uygun şartlarda sağlanmasının yanı sıra yerli üretim yapan mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet sektörlerini desteklemek amacıyla;

Yerli üretim yapan firmalar ile anlaşmalar yapılacak ve asgari 3.000 TL, azami 30.000 TL kredi tutarı ile 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade, aylık %0,55 faiz oranı ile finansman imkanı sunuldu.

B. Faturalı Tüketici Kredisi

Bireysel müşterilerin, anlaşmalı firmalar dışındaki yerli üretim yapan firmalardan satın alacağı mobilya, kahverengi küçük ev aletleri, ev boya-seramik-kapı ve pencere sistemleri ev tekstil, çeyiz ve bisiklet ihtiyaçlarının uygun şartlarda sağlanması amacıyla;

Asgari 3.000 TL, azami 30.000 TL kredi tutarı fatura karşılığı 6 ay ödemesiz azami 60 ay vade ile aylık %0,82 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.