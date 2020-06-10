Tatil destek kredisi başvurusu nasıl yapılır? Tatil destek kredisi koşulları…

Tatil destek kredisi tatile çıkmayı planlayan ve ekomik olarak sıkışıklık yaşayanlar tarafından merak ediliyor. Üç kamu bankası Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank tarafından yapılan ortak açıklamada, amacın “müşterilerin tatil ve seyahat giderlerinin finansman ihtiyacının uygun şartlarda sağlanmasının yanı sıra, turizm sektörünü desteklemek” olduğu belirtildi.

TATİL DESTEK KREDİSİNE NASIL BAŞVURULUR?

Pakette “tatil destek tüketici kredisi” ve “tatil destek kredi kartı uygulaması” yer alıyor.

Tatil destek tüketici kredisine, ilgili banka ile anlaşma yapacak seyahat acentelerinden tatil paketi satın almak isteyen ve ilgili banka aracılığı ile maaş alan emekli ve çalışan müşteriler başvurabilecek.

10 bin TL’ye kadar 6 ay ödemesiz 36 ay vade ve aylık yüzde 0,67'lik faiz oranı ile tatil kredisi verilecek.

Söz konusu kredinin 1. ve 2. taksitleri ilgili firma ve banka tarafından ödenecek; müşterilerin taksit ödemesi 9 ay sonra başlayacak.

TATİL DESTEK KREDİ KARTI NASIL OLACAK?

Seyahat acenteleri ile yapılacak anlaşmalarla vatandaşların tatil paketlerini, kredi kartlarıyla 3 ay ödemesiz, devamında 15 taksitle ödeme ile toplam 18 ay peşin fiyatına, faizsiz satın alabilmeleri sağlanacak.

Üye işyeri kampanya anlaşması yapılan firmalar bankaların web sitesinde yayımlanacak.