Tatlıcılarda son durum: Baklavacı yufka satıyor

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala, tatlıcıların önlerindeki kuyruklardan eser kalmadı. Salgın nedeniyle satışları düşen tatlıcıların bayram umutları da 4 günlük yasak sonrası tükendi.

Tatlıcılar, geçen yıllarda aldıkları yüzlerce tepsi tatlı siparişlerinin bu yıl 9-10 tepsi olduğunu üzülerek anlattı. İçişleri Bakanlığı fırın, pastane ve tatlıcıların 23-24-25-26 mayıs günlerinin tamamında hizmet vereceğini ve sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılacağını açıkladı. Tatlıcılar ise, giderlerinin daha yüksek olacağını belirterek yasak günlerinde açmayacaklarını söyledi.

Evren DEMİRDAŞ

ELAZIĞ'LI ESNAFI ÖNCE DEPREM SONRA CORONA VURDU

Elazığ Tatlıcılar ve Lokantacılar Odası Başkanı Zülfü Tarhan, 24 Ocak'ta yaşadıkları depremden dolayı esnafın zor durumda olduğunu belirterek, “Tatlıcıların işlerinin yoğun olduğu iki tarih vardır biri Ramazan diğerini de Kurban Bayramı'dır. Kaldı ki en yoğun iş temposu Ramazan Bayramı dönemidir ancak son alınan kararla bayramda sokağa çıkma yasağının uygulanacak olmasıyla vatandaşların tatlı siparişlerinden vazgeçmesi tatlıcıların yüzde 90 oranında ticaret kaybına neden oldu. Birçok esnafımız kiralarını ödeyemez durumda” diye konuştu.

İlker KILIÇASLAN

MANİSALI TATLICILARIN İŞLERİ YÜZDE 70 AZALDI

Manisa’da tatlı üreticisi Mahmut Can (40), siparişlerinde geçen yıla göre yüzde 70 oranında azalma olduğunu belirterek, “Bu yıl çok fazla sipariş alamadık. Geçen yıllara oranla yüzde 70 oranında siparişlerimizde düşüş var. Daha önceleri baklava, saray burma, meyveli tulumba tatlılarına sipariş veriliyordu. Şimdi sadece baklava ve tulumba siparişi alıyoruz. Bu virüs tatlıcı esnafını da çok kötü etkiledi. Umudumuz Kurban Bayramı'nda. İnşallah o zaman siparişler yüksek olur'' ifadelerini kullandı.

Ev Gurmesi Uğur AKAGÜNDÜZ

‘BAKLAVA YERİNE YUFKA SATIYORUM’

Edirneli tatlıcı Baturay Çulören (35), sokağa çıkma yasaklarının kendilerini olumsuz etkilediğini vurgulayarak, “4 günlük yasak sonrası kimse birbirine ziyarete gitmeyecek ve baklava almayacak, marketler iş yapacak. Vatandaşlar da 4 gün için önce makarna, un, tuz gibi ihtiyaçlarını karşılayacaklar. Geçen sene bu zamanlarda 100-110 tepsi siparişimiz vardı. Şimdi bu siparişlerimiz 9-10 taneye düştü. Onun yerine yufka satışını arttırmayı düşündük. Çünkü insanlarımız evde olduğu için daha çok hamur işine yöneliyor. Şu anda yufkanın, baklavaya göre satış potansiyeli daha yüksek” sözlerini aktardı.

‘BAKLAVANIN KİLOGRAMINI 30 TL’YE DÜŞÜRDÜK’

Çulören, yasakta açık olsalar da kimsenin gelmeyeceğini belirterek, “Sipariş üzerine de servis yapamıyoruz kuryemiz yok. Biz zaten baklavada indirime gittik. Şu anda kilosunu 30 TL'ye düşürdük. 1 kilodan ne kadar para kazanacağız? Ayrıca bir tane eleman çalıştıracaksın, 4 günlük sigortan var. Biz de kararımızı açmamaktan yana bulduk, 4 gün açmayacağız” sözlerini kaydetti.

İsmail AKIN

ANTALYALI TATLICI: ÜRETTİĞİMİZ TATLIYI SATACAĞIMIZIN GARANTİSİ YOK

Sözcü'ye konuşan Antalya Pastacılar Esnaf Odası Başkanı Kerim Üre, Ramazan Bayramı'nda ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle tatlı satışlarının yüzde 70 oranında düştüğünü söyledi. İnsanları bayramda evde kalacakları için tatlıya olan talebin düştüğünü belirten Üre, “Sokağa çıkma yasağı sebebiyle tatlı satışı iptal edildi ve diğer yıllara göre esnafımız yüzde 30 oranında üretim yapabildi. Şu an Antalya genelinde üretilen tatlının da satılacağı garantisi yok.” sözlerini kullandı.