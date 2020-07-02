Tayland’da internetten alkol satışına yasak geliyor

Tayland, internet üzerinden alkol satışını yasaklamayı planlıyor. Reuters'ta yer alan habere göre, corona virüsü salgını sırasında ülkede alkol satışları patladı. Hükümet, mayıs ayında karantina kurallarını gevşetirken, üç haftalık alkol yasağı getirmişti.

Ülkede alkol alabilme yaşı 20. Normal şartlarda zaten okul ve park gibi alanlarda içki satışı yapılması yasak. Şu anda da ülke genelinde belli saatlerde alkol alınabiliyor.

6 AYA KADAR HAPİS CEZASI



Halk Sağlığı Bakan Yardımcısı Satit Pitutacha yaptığı açıklamada, “Salgın başladığından beri internet üzerinden alkol satışları yükseldi. Bu durum, yaş sınırı gibi yasaların uygulanmasını zorlaştırdı” ifadelerini kullandı.

Alkolle ilgili yeni düzenlemeler bu yıl yürürlüğe girecek. Yasalara uymayanlara 320 dolara kadar para ve 6 aya kadar hapis cezası verilecek.