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TBB: 31 ilde bankalar 24 Nisan’da kapalı olacak

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), 24 Nisan Cuma günü sokağa çıkma yasağı ilan edilen 31 ilde banka şubelerinin kapalı olacağını açıkladı.

Sözcü İstanbul
14:16 -
Haberler Ekonomi
TBB: 31 ilde bankalar 24 Nisan’da kapalı olacak

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), “İçişleri Bakanlığı'nın 21 Nisan 2020 tarihli ‘Sokağa Çıkma Kısıtlaması’ kararına istinaden 31 ilde 24 Nisan Cuma günü banka şubeleri kapalı olacak” dedi.

TBB’eden yapılan açıklamada şöyle denildi.

“Bu çerçevede, kısıtlama kapsamındaki 31 ilde yerleşik olan ve edimlerinin yerine getirilmesinin son günü 24 Nisan 2020 tarihi olan müşterilere;

* her türlü bankacılık işlemlerini ve edimlerini şube dışı kanalları kullanarak yerine getirilmesinin hatırlatılması,

* veya müşterilerin edimlerinin 27 Nisan 2020 tarihine ötelenmesi hususlarında üyelerimize tavsiyede bulunulmasına karar verilmiştir.”

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