TBB’den üyelerine deprem tavsiyesi

Türkiye Bankalar Birliği(TBB), depremin bölge ekonomisinde yol açtığı olumsuz etkilere maruz kalan, ödeme güçleri olumsuz etkilenen banka müşterilerinin bankalara olan borçlarının ödenmesinde ve/veya kendilerine finansman olanakları sağlanmasında gerekli kolaylıkların gösterilmesi hususunda üyelerine tavsiyede bulunulmasına karar verdi.

TBB’den yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

“Yönetim Kurulumuz, depremin bölge ekonomisinde yol açtığı olumsuz etkilere maruz kalan, ödeme güçleri olumsuz etkilenen banka müşterilerinin bankalara olan borçlarının ödenmesinde ve/veya kendilerine finansman olanakları sağlanmasında gerekli kolaylıkların gösterilmesi hususunda Üyelerimize tavsiyede bulunulmasına mücbir halin yaşandığı mahalde ikametgahı/işyeri adresi veya şubede hesabı bulunan müşterilerin kredi risk, kredi ödeme, senet ve çek işlemlerine ilişkin bildirimlerinin, Risk Merkezi mücbir hal düzenlemesi çerçevesinde yapılması hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi için Risk Merkezi Üyelerinin bilgilendirilmesine karar verilmiştir.”

YAPI KREDİ VE AKBANK ERTELEDİ

Yapı Kredi, Elazığ ve çevresinde depremden etkilenen tüm müşterilerini desteklemek amacıyla, tüm kredi ve kredi kartı ödemelerini 3 ay boyunca erteleyecek.

Akbank, Elazığ depreminden etkilenen çevredeki müşterilerinin kredi taksit ve kredi kartı ödemelerini 3 ay faizsiz erteleyeceğini açıkladı.