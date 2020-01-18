TCDD satılıyor iddialarına yanıt geldi!

TCDD’nin satılacağına yönelik çıkan iddialara kurumdan yanıt gecikmedi.

Yolcu taşımacılığını özel sektöre devredeceği iddia edilen TCDD iddiaları yalanladığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

* Bazı yazılı ve internet medyasında “TCDD'Yİ SATIYORLAR” başlığıyla yayınlanan GERÇEK DIŞI HABERLERE ilişkin olarak kamuoyuna açıklama yapılması gereği duyulmuştur.

* Bilindiği üzere, 1 Mayıs 2013 tarihinde yürürlüğe giren “6461 Sayılı Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun” ile demiryolu sektörünün serbestleştirilmesi gerçekleştirilmiştir.

* Böylelikle havayolu sektöründe olduğu gibi, demiryolu sektörü de 2017 yılında fiilen serbestleştirilerek TCDD ile birlikte özel sektör demiryolu işletmelerinin de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı denetiminde rekabete dayalı olarak faaliyet göstermeleri amaçlanmıştır.

* 6461 sayılı demiryolu serbestleşme kanunun yürürlüğe girmesi ile birlikte TCDD'den başka 2 adet özel sektör tren işletmecisi de yük taşımacılığı yetkilendirmesini alarak yük taşımacılığı faaliyetlerine başlamıştır. Yolcu taşımacılığı için de özel sektör tren işletmeciliğine yönelik yetkilendirme işlemleri devam etmektedir.

* Demiryolu ile yolcu taşımacılığının ticari olarak yapılmasının mümkün olmadığı hatlarda taşımacılık “Kamu Hizmeti Yükümlülüğü” olarak sözleşmeyle yerine getirilmektedir. Halen bu hizmeti yürüten TCDD Taşımacılık AŞ'nin bu yıl sonunda kamu hizmeti yükümlülüğü sona erecek, söz konusu hizmet 2021 yılı itibarıyla açık ihale usulüyle ihale edilerek ihaleyi kazanan demiryolu tren işletmecisi tarafından yerine getirilecektir.

* Ülkemizde demiryolu işletmeciliğinin kaliteli, emniyetli, ekonomik sunulması amacıyla demiryolu altyapısına yatırımlarımız devam etmektedir. Altyapı yatırımlarının yanında TCDD eliyle demiryolu taşımacılığı hizmetlerinin sürdürülmesi amacıyla Yüksek Hızlı Tren setleri, Elektrikli ve Dizel setleri teminine yönelik yatırımlarımız da devam etmektedir.

* TCDD bünyesinde yolcu ve yük taşımacılığı faaliyetlerine son verilmesi veya TCDD'nin özelleştirilmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.