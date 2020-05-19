TCMB Başkanı Uysal: Hedef 2022’ye doğru enflasyonun yüzde 5’e yakınsaması

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, “Enflasyonun 2022'ye doğru yüzde 5 düzeyine yakınsaması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda TCMB, bu hedefe ulaşmak için elindeki tüm politika araçlarını etkin şekilde kullanmaya devam edecektir” dedi.

TCMB’nin internet sitesinde yayımlanan 2019 yılı faaliyet raporunun ön sözünde yer alan yazısında Uysal, “2019 yılında Türk lirasındaki değer kaybının birikimli etkilerinin zayıflaması enflasyona düşüş yönlü en büyük katkıyı verirken, ılımlı seyreden talep koşulları ve ithalat fiyatları da enflasyondaki düşüşü desteklemiştir” değerlendirmesine yer verdi.

Uysal, reel birim iş gücü maliyetleri ile vergi ve yönetilen fiyat ayarlamalarının 2019 yılı enflasyonundaki düşüşü sınırladığını belirtti.

Olağan genel kurulunu dün yapan TCMB, 2019 yılı için 44,7 milyar TL’lik net kâr açıklamıştı.