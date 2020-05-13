TEB’den bayram için ihtiyaç kredisi

Türk Ekonomi Bankası (TEB), Ramazan Bayramı'na özel kredi kampanyası başlattı. 31 Mayıs'a kadar devam edecek olan yeni kampanyasıyla TEB, müşterilerinin nakit ihtiyaçlarını uygun ödeme koşullarıyla karşılayacak.

Bayrama özel ihtiyaç kredisi yüzde 0,99 faiz oranıyla ve 3 ile 36 ay arasında değişen vade seçenekleriyle; müşterilerin farklı tutarlardaki nakit ihtiyaçlarına çözüm sunuyor.

TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi, “TEB olarak, müşterilerimizin finansman ihtiyacını en uygun koşullarda sağlamaları için çalışıyoruz.

Bu doğrultuda müşterilerimizin farklı tutarlardaki kredi ihtiyaçlarını karşılamak üzere yeni bir kampanya başlattık. Müşterilerimiz, yüzde 0,99 faiz oranıyla ve maksimum 36 aya varan vade seçenekleriyle kredi kullanabilecekler. Böylece kampanyayla müşterilerimiz, bayramda yaşayacakları olası nakit ihtiyacını TEB'in avantajlı paketiyle kolayca karşılayabilecek” dedi.

TEB'in bayramı kredisinden yararlanmak isteyen müşteriler; CEPTETEB internet şubesi, Mobil Bankacılık, Çağrı Merkezi ve TEB Şubelerden başvuru yapabiliyor.