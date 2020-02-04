Tek hane için sepet hafifledi

İşçi, emekli ve memura verilen zamlar yüzde 6-8 düzeyinde kalırken, enflasyon 2020'ye daha ilk aydan yüzde 12.15 düzeyinde başladı. Vatandaşın bütçesinin büyük bölümünü alıp götüren kira, gıda, ulaştırma, enerji, sağlık, eğitim ve haberleşme gibi giderler maaşları yuttu.

Yılın ilk ayında tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) yüzde 1.35 ile beklentilerin çok üzerinde arttı, böylece yıllık enflasyon yüzde 12.15 oldu. Hayat pahalılığına yol açan gıda, ulaştırma, konut, giyim ve ayakkabı ile ev eşyasının enflasyon sepetindeki ağırlığı düşürüldüğü halde ocak ayı enflasyonu yüksek çıktı.

DAVLUMBAZ GİRDİ

TÜİK bu yıl da enflasyon sepetini güncelledi. Ocak ayı enflasyonu hesaplanırken gıdanın ağırlığı yüzde 23.29'dan yüzde 22.77'ye indi. Otomobil, benzin, motorin, köprü ve otoyol ücretleri gibi kalemleri içeren ulaştırmanın ağırlığı yüzde 16.78'den yüzde 15.62'ye çekildi. Konut grubu da enflasyonu bu yıl yüzde 15.16 değil, yüzde 14.34 etkileyecek. Giyim ve ayakkabının sepet ağırlığı da yüzde 7.24'ten yüzde 6.96'ya indi. Sağlık eğitim, lokanta ve oteller ile 6 ay vergi artışı yapılmayacağı açıklanan alkol ve sigaranın sepetteki ağırlığı ise artırıldı. Aspiratör ve fotoğraf makinası sepetten çıktı, yerine davlumbaz ve çocuk taytı girdi.

Patlıcan yüzde 81.46 ile zam şampiyonu

Ocakta fiyatı en çok artan 15 üründen 12'sini sebze ürünleri oluşturdu. Patlıcan yüzde 81.46 ile zam şampiyonu olurken, en çok ucuzlayan ürün yüzde 14.22 ile çocuk kazağı oldu. TÜİK verilerine göre, patlıcandaki fiyat artışını, yüzde 35.81 ile domates, yüzde 30.9 ile mandalina yüzde 24.45 ile salatalık izledi.

En yüksek artış alkol ve tütünde

Ocak ayında TÜFE'de yer alan 418 maddeden 268 maddenin ortalama fiyatında artış olurken, 25 maddede değişim olmadı. 125 maddenin ortalama fiyatında ise düşüş gerçekleşti. Ana harcama grupları itibarıyla aylık en yüksek artış yüzde 4.88 ile çeşitli mal ve hizmetlerde, yüzde 4.65 ile gıda ve alkolsüz içeceklerde olurken, en yüksek azalış yüzde 6.65 ile giyim ve ayakkabı grubunda görüldü. Yıllık bazda ise en yüksek artış yüzde 42.21 ile alkollü içecekler, yüzde 15.11 ile de eğitim grubunda görüldü.