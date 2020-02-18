Tekfen’in Libya’daki alacaklarına ilişkin görüşmeler sürüyor

Reuters’in haberine göre Tenfiz, yabancı mahkeme kararlarının verildiği ülke dışında kabul edilmesi, hüküm ve sonuç doğurması kararın tanınması için gereken aşama olarak tanımlanıyor. Tekfen ayrıca, şirketin devam eden yargısal süreçlere ek olarak, Türk müteahhitlerin alacaklarının tahsiline ilişkin Türkiye ve Libya arasında devam eden devletlerarası sürece de aktif olarak katılım sağladığını belirtti.

Tekfen Holding’in bağlı ortaklığı Tekfen İnşaat’in yüzde 67 pay sahibi olduğu Tekfen-TML Ortak Girişimi (TTJV) Libya’da Büyük Nehir Projesi’ni üstlenmiş ancak proje Şubat 2011’de ülkede çıkan olaylar nedeniyle belirsiz bir süre için durdurulmuştu.

Bunun üzerine Tekfen, projedeki hak ve alacaklarının tazmini için Uluslararası Tahkim yoluna gitmişti. Tahkim heyeti projedeki işveren Libyan Man-Made River Authority’nin (MMRA) TTJV’ye 45.5 milyon dolar ödemesine karar vermiş; TTJV’nin bahsi geçen rakamlar için tenfiz sürecini başlatacağı belirtilmişti.

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Ayrıca Türkiye-Libya arasındaki Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması’na (YKTK) dayanarak ICC nezdinde ikinci bir tahkim davası başlatılmıştı. Bu davada ise tahkim heyeti, YKTK veya uluslararası teamül hukuku altında Libya’nın korumaya ve eşit davranmaya dair yükümlülüğünü ihlal etmediğine karar vermiş ve TTJV’nin Libya’ya yargılama masraflarına istinaden 2.7 milyon İngiliz sterlini yükümlülüğü bulunduğuna olduğuna hükmetmiştir.

Söz konusu süreçteki gelişmelerle ilgili Tekfenden KAP’a yapılan açıklamada, söz konusu tutarın TTJV lehine hükmedilen tazminat miktarından mahsup edilmesine dair girişimlere başlatıldığı hatırlatılarak şöyle denildi:

* Sözleşmeye dayalı tahkim kararının tahsili için ilgili Libya’lı idare olan MMRA ile görüşmeler de devam etmektedir. Bu görüşmeler devam etmekte olduğu için şu aşamada herhangi bir tenfiz süreci başlatılmamıştır.

* Bu yargısal süreçlere ek olarak TTJV, Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Devleti arasında devam eden Türk müteahhitlerin alacaklarının tahsiline ilişkin devletlerarası sürece de aktif olarak katılım sağlamaktadır.