Teknoloji devlerinden Trump’a göçmen vizesi tepkisi

ABD Başkanı Donald Trump, bu kez ülkenin teknoloji devleriyle karşı karşıya geldi. Trump, yabancıların ABD'de sınırlı bir süre çalışmasına izin veren çeşitli vizelerin askıya alındığını duyurdu. Trump, bunun corona virüsü salgını nedeniyle işsiz kalan Amerikalılar'ı korumak için zorunlu olduğunu söyledi.

Business Insider'da yer alan habere göre başta Amazon, Alphabet (Google'ın bağlı olduğu şirket), Twitter ve Facebook olmak üzere birçok şirket bu karara tepki gösterdi. Yabancılara çalışma izni verilmemesinin ‘çok kötü bir politika' olduğu ve ABD ekonomisinin rekabet gücünü azaltacağı vurgulandı.

AMAZON: BİZLER İÇİN DEĞERİ ÇOK AÇIK



Teknoloji şirketleri, tüm dünyadan yüksek vasıflı mühendisleri istihdam etmek için H1-B vizesinden yararlanıyordu. Bu vize, Silikon Vadisi'nin global rekabette en güvendiği kozlardan biriydi. Geçen sene sadece Google ve Amazon'a 9 bin H1-B vize başvurusu yapıldı.

Amazon sözcüsü konuyla ilgili olarak, “Yüksek vasıflı profesyonellerin ülkeye girmesini önlemek, Amerikan ekonomisinin yeniden toparlanmasını ve dünyayla rekabet etmesini riske atıyor. Yüksek vasıflı vize programlarının bizler için değeri çok açık” ifadelerini kullandı. ABD'de her yıl 85 bin yüksek vasıflı H1-B vizesi açılıyordu.

İLGİLİ HABER Trump'tan AB'nin Google'a cezasına argolu tepki

GOOGLE: GÖÇMENLİK, ABD'Yİ LİDER YAPTI



Kendisi de Hintli bir göçmen olan Alphabet'in (Google) CEO'su Sundar Puchai de Trump'ın kararına sesini yükseltenler arasındaydı. Puchai, Twitter'dan, “Göçmenlik, Amerika'nın ekonomik başarısına büyük katkı sağladı, onu teknolojide küresel bir lider, aynı zamanda Google'ı da bugünkü şirket haline getirdi” diye yazdı.

Box'ın CEO'su Aaron Levie'nin sözleri daha sertti: Bu her şeyiyle çok kötü bir politika. Tek anlamı, daha fazla işin ABD dışına taşınması olacak. Hiçbir şekilde Amerika'yı daha iyi ve daha rekabetçi hale getirmeyecek.

Trump'ın vizeler konusundaki yeni kararı 24 Temmuz'da yürürlüğe girecek ve yıl sonuna kadar geçerli olacak. Halihazırda vizesi olan yabancı işçiler ya da ABD dışında bulunsa da vizeye hak kazanmış kişiler bundan etkilenmeyecek. Trump Hükümeti'ne göre alınan bu karar, 525 bin ABD vatandaşına iş imkanı sağlayacak.

İLGİLİ HABER Trump Twitter'a resmen savaş açtı: Bunun olmasına izin vermem!

TWİTTER: ÇEŞİTLİLİĞİMİZE ZARAR VERİYOR



Vizelerin yıl sonuna kadar dondurulduğu açıklansa da bu konuda şüphesi olanların sayısı fazla. Göçmen avukat Reaz Jafri, “Kişisel düşüncem, salgın bittiğinde ve her şey düzeldiğinde bile bu vizeler konusunda geri adım atılmayacağı” yorumunu yaptı.

Donald Trump'ın kararına karşı çıkanlar bunu genelde Twitter'ı kullanarak yaptı. Trump'a uyguladığı uyarı etiketleri nedeniyle başkanla adeta kanlı bıçaklı olan Twitter da vizelerin dondurulması karşısında sessiz kalmadı.

Şirketin başkan yardımcısı Jessica Herrera-Flanigan, “Bu karar, Amerika'nın en büyük varlığına, çeşitliliğine zarar veriyor. Dünyanın dört bir yanından insanlar iş gücümüze katılmak, rekabet gücümüze katkıda bulunmak ve ülkemizde vergi vermek için buraya geliyor” dedi.

FACEBOOK: VİRÜS BAHANE OLARAK KULLANILIYOR



Trump'ın şiddet ve nefret söylemleri karşısında hiçbir şey yapmamakla suçlanan Facebook da vizelerin askıya alınmasına tepki gösterdi. Şirket sözcüsü, “Gerçekte bu karar, ABD ekonomisinin salgının etkilerinden kurtulmasını zorlaştıracak. Başkan Trump, göçü sınırlamak için corona virüsünü bahane olarak kullanıyor” diye konuştu.

Konuyla ilgili görüşüne başvurulan teknolojinin diğer devleri Apple ve Microsoft ise hemen yorum yapmak istemedi.