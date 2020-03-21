Teknosa Türkiye’deki mağazalarını geçici olarak kapatıyor

Teknosa tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Çalışanlarımızın, sizlerin ve sevdiklerimizin sağlığı ve güvenliği birincil önceliğimiz. Bu doğrultuda ülkemizdeki Covid-19 (corona virüsü) salgınına karşı mücadeleye tam destek vermek için Pazar gecesi itibarıyla Türkiye genelindeki tüm mağazalarımızın faaliyetine geçici süre ile ara veriyoruz.

İhtiyaç duyduğunuz teknoloji ürünlerini ve hizmetlerini kesintisiz olarak Teknosa.com ve mobil uygulamamız üzerinden her zaman olduğu gibi hızla sunmaya devam edeceğiz.

En yakın zamanda mağazalarımızda yeniden bir araya geleceğimize inanıyor hepinize sağlıklı günler diliyoruz.