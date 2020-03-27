Teknosa’dan Carrefoursa’ya 150 kişilik transfer

Teknosa corona virüs salgınına karşı alınan tedbirler çerçevesinde mağazalarını geçici süre kapatmasının ardından, 150 çalışanının, aynı holding çatısı altındaki Carrefoursa bünyesinde istihdam edileceğini duyurdu.

Teknosa açıklamayı KAP’a yaptı. Carrefoursa tarafından KAP’a yapılan açıklamada da, güncel gelişmeler ışığında şirketin operasyonlarının yoğun şekilde artması nedeniyle söz konusu 150 kişi ile geçici iş ilişkisi kurulacağı; iş ilişkisi süresi boyunca ilgili yükümlülüklerin Carrefoursa tarafından üstlenileceği belirtildi.