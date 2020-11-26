Teknosa’dan sermaye artırım kararı

Üçüncü çeyrek sonu itibarıyla negatif özkaynağa sahip Teknosa finansal yapısını güçlendirmek için sermaye artırım kararı alırken, ana hissedar Sabancı Holding Teknosa’nın sermayesinin yüzde 10.28’ini temsil eden kısmını ikincil piyasada satacak.

Sabancı Holding’in bu sabah KAP’a yaptığı açıklamada, Teknosa’nın yüzde 10.28’ini temsil eden azami 11.3 milyon TL nominal değerli paylarının Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde borsada işlem gören niteliğe dönüştürüleceği ve ardından bu payların tamamı veya bir kısmının Borsa İstanbul’da satılacağı ifade edildi.

Açıklamada “Şirketimiz portföyünde bulunan Teknosa sermayesinin toplam yüzde 60.28’ini temsil eden 66.3 milyon TL nominal değerli paylarının, 11.3 milyon TL nominal değerli ve toplam sermayenin yüzde 10.28’ini temsil eden kısmının tamamının ya da bir kısmının Teknosa’nın yönetim hakimiyetini kaybetmeyecek şekilde ikincil piyasada ve bu piyasada oluşacak fiyattan satılmasına karar verilmiştir” denildi.

SERMAYESİ 110 MİLYON TL

Teknosa’nın açıklamasında da, şirketin gelecekte yeni fırsatları değerlendirebilmesi için güçlü bir finansal yapıya kavuşturulması amacıyla, çıkarılmış sermayenin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları kısıtlanmaksızın ve tamamı nakden karşılanmak üzere artırılmasına yönelik çalışmalara başlanmasına karar verildiği ifade edildi.

Buna göre bedelli sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek payların miktarı ve yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı, şirketin 2020 hesap dönemine ait finansal sonuçların kesinleşmesinin ardından belirlenecek.

Toplam 110 milyon TL sermayesi bulunan Teknosa’da Sabancı Holding’in yüzde 60.28 payı bulunuyor. (REUTERS)