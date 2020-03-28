Tekstil atölyelerinde ‘paydos’lar başladı

35 bin üretici ve 17 bin ihracatçının faaliyet gösterdiği hazır giyim sektöründe, özellikle büyük moda gruplarının siparişleri beklemeye almasının ardından atölyeler de bir bir üretime ara vermeye başladı.

10 milyar dolarlık ihracata imza atan tekstil sektörünün bekleme dönemine geçtiğini aktaran İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Öksüz, “Birkaç hafta önce yüzde 80'nin üzerinde olan kapasite kullanım oranlarımız düştü. Atölyeler birer birer ara veriyor” dedi.

Üretime 2 hafta ara verilmeli

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Hazır Giyim Meclis Başkanı Şeref Fayat ise hazır giyim ihracatında ilk 17 günde yüzde 17'lik kayıp olduğunu belirterek, “İtalyan ve Fransız müşterilerimiz en geç nisan sonu mayıs başı gibi mağazaları açmayı hedefliyorlar.

Ödemelerde de aksama var” diye konuştu. Fayat, sektörün üretime 2 haftalık ara verilmesine dair resmi bir karar beklediğini söyledi.