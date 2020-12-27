Salgın yüzünden Türkiye'nin dünyada söz sahibi olduğu tekstil sektörü de alarm vermeye başladı. Mayıs ayında yüzde 38'e kadar düşen kapasite şu anda yüzde 60'a çıkmasına rağmen firmaların yurtdışı bağlantılarının iptal edilmesi tekstil firmalarını zora soktu. Kira bile ödemekte zorlanan işletmeler destek bekliyor.

KİRASINI ÖDEYEMEYEN VAR

İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, tekstil ve konfeksiyonda ihracatının yüzde 70'inin Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ve İngiltere'ye yapıldığını belirterek, “AB, siparişlerini yüzde 90 seviyesinde iptal etti. Sektörde, kirasını bile ödeyemeyecek durumda olan işletmelerin sayısı her geçen gün artıyor. 20-30 yıldır vergi ödeyen tekstilcimize bizim de bakmamız lazım” dedi.

SEKTÖR GERİLİYOR

TBMM'de tekstil sektöründe yaşanan sorunlar konuşuldu. İYİ Partili Bedri Yaşar, ülkemizde 1 milyonun üzerinde istihdam sağlayan sektörün pandemi nedeniyle ciddi daralma yaşadığını belirtti. “Bu sektörde hem yurtiçinde hem de yurtdışında satışlar gittikçe düşüyor” diyen Yaşar, “2014 yılında 18 milyar dolar, 2019'da ise yaklaşık rakam 15 milyar dolar ihracat yapmışız. Her yıl ileriye gitmesi, gelişmesi gereken sektör maalesef gerilemekte” diye konuştu.

İHRACATIN YÜZDE 70'i AVRUPA'YA YAPILIYOR

Bedri Yaşar, Türkiye'nin tekstil ve konfeksiyon ihracatının yüzde 70'inin AB ve İngiltere'ye yapıldığını belirterek, şunları söyledi:

“Salgınla birlikte Avrupa piyasaları ve iç piyasa kapandı. AB, siparişlerini yüzde 90 seviyesinde iptal etti. İlk dalgadan sonra sektörde bir miktar kıpırdanma görülse de 2. dalga nedeniyle de iptal ve ertelemeler başladı. Sektörde, kirasını bile ödeyemeyecek durumda olan işletmelerin sayısı artıyor. SSK borçlarını ödeyemiyorlar.”