Temel gelir pastayı yeniden dağıtacak

Saxo Bank, 2021'de gerçekleşebilecek 10 sıra dışı senaryoyu “Aşırı Tahminler” başlığı altında bir rapor haline getirdi. Bankanın stratejistlerinin hazırladığı rapora ilişkin Saxo Bank CIO'su Steen Jakobsenn, herkese koşulsuz olarak temel ihtiyaçlarını karşılayan bir gelir ödenmesi anlamına gelen evrensel temel gelir ile ilgili senaryoyu vurgulayarak şöyle konuştu: “Coronavirüs tüm süper trendleri hızlandırdı ve evrensel temel gelir hızla gündeme girdi. Temel gelir yeni öncelikler, yeni bir yaşam modeli getirecek. Şehirlerdeki stresli yaşam yerine kırsalda yeni bir yaşam formu oluşacak. Evrensel temel gelir, ekonomi pastasını yeniden dağıtacak ve tüm kaynakların tek bir elde toplanmasının önüne geçecek.”

İFLASLAR HIZLANACAK

Raporda, corona aşısının başarılı olması sonrası şirket iflaslarının hızlanacağı, Almanya'nın Fransa'yı iflastan kurtaracağı, blokchain teknolojisi ile yalan haberlerin hayatımızdan çıkacağı gibi 10 farklı 2021 senaryosu yer alıyor.