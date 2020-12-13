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Temel gelir pastayı yeniden dağıtacak

Saxo Bank stratejistleri 2021 yılı tahminlerini içeren 10 sıra dışı senaryoyu bir rapor haline getirdi. Raporda evrensel temel gelir uygulamasının hayata geçmesi tahmini de var.

Özlem ERMİŞ BEYHAN
Güncellenme: 05:43, 13/12/2020
Haberler Ekonomi
Temel gelir pastayı yeniden dağıtacak

Saxo Bank, 2021'de gerçekleşebilecek 10 sıra dışı senaryoyu “Aşırı Tahminler” başlığı altında bir rapor haline getirdi. Bankanın stratejistlerinin hazırladığı rapora ilişkin Saxo Bank CIO'su Steen Jakobsenn, herkese koşulsuz olarak temel ihtiyaçlarını karşılayan bir gelir ödenmesi anlamına gelen evrensel temel gelir ile ilgili senaryoyu vurgulayarak şöyle konuştu: “Coronavirüs tüm süper trendleri hızlandırdı ve evrensel temel gelir hızla gündeme girdi. Temel gelir yeni öncelikler, yeni bir yaşam modeli getirecek. Şehirlerdeki stresli yaşam yerine kırsalda yeni bir yaşam formu oluşacak. Evrensel temel gelir, ekonomi pastasını yeniden dağıtacak ve tüm kaynakların tek bir elde toplanmasının önüne geçecek.”

İFLASLAR HIZLANACAK

Raporda, corona aşısının başarılı olması sonrası şirket iflaslarının hızlanacağı, Almanya'nın Fransa'yı iflastan kurtaracağı, blokchain teknolojisi ile yalan haberlerin hayatımızdan çıkacağı gibi 10 farklı 2021 senaryosu yer alıyor.

Steen Jakobsenn

Gümüş fiyatı ikiye katlanacak Amazon Rum Kesimi'ni ‘alır'
Raporda, 2021 yılında güneş panellerine talebin artması ile gümüşün yıldızının parlayacağı ve fiyatının ikiye katlanacağı tahmini de yer aldı. Amazon'un Kıbrıs Rum Kesimi'ni ‘alacağı' senaryosu ise şöyle: Pandemi ile artan online siparişlerle gelirleri artan ve evden çalışmaya geçen Amazon, daha fazla vergi ödemesi için gelen baskı üzerine AB'deki merkezini Kıbrıs Rum Kesimi'ne taşır. Ülkenin milli geliri, Amazon'un 3 aylık ABD dışı gelirine eşittir. Ancak AB harekete geçer ve ABD ile tekel oluşturan şirketlere ağır cezalar verir.
ABD Almanya Ekonomi Fransa Güneş korona
Yayınlanma Tarihi:05:00,