Temel ihtiyaç destek kredisi geri ödemesi nasıl yapılacak? Ziraat Bankası, HalkBank ve VakıfBank ihtiyaç kredisi sonuçları belli olmaya başladı mı?

Temel ihtiyaç kredisinin ne olduğu ve kimlere verildiği merak konusu. ‘Temel İhtiyaç Destek Kredisi' üç kamu bankası Ziraat Bank, VakıfBank ve HalkBank tarafından hane halkı geliri aylık 5.000 TL ve altında olan müşterileri finansal açıdan desteklemek için veriliyor.

TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURU SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

Temel ihtiyaç destek kredisine başvuran vatandaşların merakla beklediği sorunun cevabı belli oldu. Krediye başvuru yapan kimselere bilgilendirme mesajları gelmeye başladı. Başvuru yapan vatandaşlara SMS yoluyla bilgi gitmeye başladı.

TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ GERİ ÖDEMESİ NASIL YAPILACAK?

5.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 188 lira ödenecek.

7.500 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 282 lira ödenecek.

10.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 376 lira ödenecek.

TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİNE KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Ziraat, Halkbank ve VakıfBank’ın başlattığı temel ihtiyaç kredi başvuruları 1 Nisan’dan bu yana devam ediyor. Corona virüsü nedeniyle ekonomik olarak etkilenen vatandaşlar 6 ay ertelemeli 36 aya varan ve maksimum 10 bin TL'lik destek kredisinden faydalanabiliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak; “5 bin lira altında geliri olan vatandaşlarımız için 10 bin liraya kadar, çok düşük maliyetli temel ihtiyaç desteği devreye alındı. 3,7 milyon vatandaşımız başvurdu. Bu kapsamda da ödemeleri bu hafta başlatıyoruz.” demişti.