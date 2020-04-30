Temel ihtiyaç kredisi başvurusu şartları neler? Geri ödeme nasıl yapılacak?

‘Temel İhtiyaç Destek Kredisi’ internette en çok aranan konuların başında geliyor. Üç kamu bankası tarafından 10.000 TL’ye kadar, ilk 6 ay ödemesiz olarak verileceği açıklanan kredilere çok yoğun başvuru olduğu biliniyor. Bankaların mobil uygulamaları ve internet siteleri aracılığıyla başvurularını yapan vatandaşlar, başvuru sonuçlarını merak etmeye başladı.

TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİNDEN KİMLER YARARLANAMAYACAK?

Açık takip kaydı bulunan, açık karşılıksız çeki olan, açık protestolu senedi bulunanlar hane halkı/eşlerden biri kredi kullanmışsa diğeri kullanmayacak. Hazine destekli Kredi Garanti Fonu kefaletli kredi eşit taksitlerle ödenecek.

TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİNE KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

Ziraat, Halkbank ve VakıfBank’ın başlattığı temel ihtiyaç kredi başvuruları 1 Nisan’dan bu yana devam ediyor. Corona virüsü nedeniyle ekonomik olarak etkilenen vatandaşlar 6 ay ertelemeli 36 aya varan ve maksimum 10 bin TL'lik destek kredisinden faydalanabiliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak; “5 bin lira altında geliri olan vatandaşlarımız için 10 bin liraya kadar, çok düşük maliyetli temel ihtiyaç desteği devreye alındı. 3,7 milyon vatandaşımız başvurdu. Bu kapsamda da ödemeleri bu hafta başlatıyoruz.” demişti.

TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN BAŞVURU VE TAKİP SAYFALARI

İhtiyaç sahipleri aşağıdaki linkler aracılığıyla başvuru sayfalarına ulaşabilir…

VAKIFBANK TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ

HALKBANK TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ

ZİRAATBANK TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ

TEMEL İHTİYAÇ KREDİSİ GERİ ÖDEMESİ NASIL YAPILACAK?

5.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 188 lira ödenecek.

7.500 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 282 lira ödenecek.

10.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 376 lira ödenecek.