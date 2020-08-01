Temsil giderleri corona dinlemedi

Corona tedbirleri döneminde hayat durma noktasına gelirken, kamunun temsil, tanıtma ve araç kiralama giderlerinde düşüş yaşanmadı. Bu yılın ilk altı ayında kamu kurumlarının temsil ve tanıtma gideri 53 milyon 559 bin lirayı buldu. Kiralık binalara aktarılan tutar 1 milyar lirayı aşarken, kiralık araçlara da 106 milyon 442 lira ödendi. Maliye Bakanlığı verilerinden yararlanarak SÖZCÜ'nün yaptığı belirlemelere göre kira giderleri şöyle oldu:

TOPLANTI VE YEMEKLER

Bakanlıkların ve kamu kurumlarının temsil ve tanıtım giderleri, düzenledikleri toplantılar, yemekler, alınan çiçekler için harcanan tutar bu yıl haziran ayına kadar geçen sürede 53 milyon 559 bin lirayı buldu. Ocak ayında 3.4 milyon lira, şubat ayında 7.6 milyon lira, mart ayında 10.2 milyon lira, nisan ayında 11.5 milyon lira olan temsil tanıtma giderleri mayıs ayında 4.7 milyon liraya gerilerken haziran ayında 15.9 milyon liraya kadar çıktı. Bu yılın sonunda temsil tanıtma giderinin 301 milyon lirayı aşması bekleniyor. Bu harcamalar makam sahibi veya yetkili kıldığı amirlerin takdirine bağlı olarak yapılıyor.

Kamu kuruluşlarının hizmet amaçlı kiralık olarak kullandığı binaların kiraları da el yakıyor. Corona virüsü sürecinde kamu kira ödemelerini aksatmadı. Bütçedeki hizmet binalarının kira giderleri, 2020 yılının ilk altı aylık döneminde 1 milyar 223 milyon 662 bin lirayı buldu. Kamunun kiraladığı araçlara da ilk 6 ayda bütçeden aktarılan tutar 106 milyon 442 bin lira oldu.

EN FAZLA FAİZE GİTTİ

Merkezi yönetim bütçesi, artan faiz ve cari harcamaların etkisiyle büyümeye devam ediyor. Haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 60.7 oranında büyüyerek 19.4 milyar lira olan bütçe açığı, yılın ilk altı aylık döneminde ise yüzde 39.3 oranında artarak 106.5 milyar liraya ulaştı.

BÖYLE GİDERSE YILSONUNDA AÇIK 220 MİLYAR TL'Yİ BULUR

Bütçe Kanunu'yla, 2020 yılının tümü için 138.9 milyar liralık bir bütçe açığı tahmin ediliyordu. Yılın ilk yarısındaki açık yıllık tahminin yüzde 78.8'i kadar bir büyüklük oluşturdu. Bütçe açığı yılın ikinci yarısında da bu düzeyde olursa, yıl sonunda 220 milyar liralık bir açık tehlikesi bulunuyor.

Ocak-Haziran 2020 döneminde bütçe harcamaları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17.3 artarak 564.9 milyar liraya yükselirken, bütçe gelirleri ise yüzde 13 artarak 455.4 milyar lira oldu. Bu dönemde bütçe harcamaları içinde en yüksek artış yüzde 40.4 oranındaki büyümeyle faiz ödemelerinde yaşanırken, cari transferler yüzde 20 arttı. Yatırım harcamalarındaki artış yüzde 5.4'te kalırken, sermaye transferleri ise yüzde 68.8 oranında azaldı.