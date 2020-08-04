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Terör örgütü ile anlaşma yapan Delta geçen yıl kurulmuş! Politik bağlantıları dikkat çekiyor

ABD'li bir şirketin ana omurgasını terör örgütleri PKK/PYD'nin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri ile petrol çıkarma anlaşması yapması gündeme bomba gibi düştü. Anlaşmayı yapan Delta firmasının geçen yıl kurulması ve şirketin yönetiminde politik bağlantıları bulunan isimler olması dikkat çekti. Şirketin petrolü Türkiye ve Irak üzerinden ihraç etmek istediği ifade edilirken Türkiye Dışişleri Bakanlığı anlaşmaya çok sert tepki gösterdi.

Sozcu.com.tr
12:12 -
Haberler Ekonomi
Terör örgütü ile anlaşma yapan Delta geçen yıl kurulmuş! Politik bağlantıları dikkat çekiyor

ABD'li bir petrol şirketinin ana omurgasını PKK/PYD terör örgütlerinin oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SGD) ile Suriye'nin kuzeyinde petrol çıkarma ve ihraç etme anlaşması yaptığının ortaya çıkması gündeme bomba gibi düştü.

ŞİRKET GEÇEN YIL KURULDU

Politico’da yer alan habere göre; Anlaşmayı ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da doğrularken petrolü çıkaracak Delta şirketi henüz geçen yıl kurulmuş ve ortakları dikkat çekiyor. Şubat 2019'da vergi avantajları ile bilinen Delaware eyaletinde kurulan Delta Crescent Energy LLC'nin ortakları arasında ABD'nin eski Danimarka Büyükelçisi James Cain, Özel kuvvetlerden (Delta Force) eski deneyimli ismi James Reese ve İngiliz petrol şirketi GulfSands'in eski yöneticisi John P. Dorrier Jr. bulunuyor.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo/Fotoğraf:Reuters

1 SENEYİ AŞKIN SÜREDİR GÖRÜŞÜLÜYOR

Haberde terör unsurları ile ABD'li şirket arasındaki görüşmelerin 1 yılı aşkın süredir devam ettiğine vurgu yapılırken geçen nisan ayında Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nden onay alındığı belirtlidi.
Firmanın petrolü Irak ve Türkiye üzerinden ihraç etmek istediği ifade ediliyor.

İç savaşın izlerinin görüldüğü Suriye’nin başkenti Şam/Fotoğraf: Reuters

TÜRKİYE’DEN SERT TEPKİ

Türkiye ise anlaşmaya sert tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, “ABD’nin uluslararası hukuku hiçe sayan, Suriye’nin toprak bütünlüğüne, birliğine ve egemenliğine kasteden ve terörizmin finansmanı kapsamına giren bu adıma destek vermesini esefle karşılıyoruz. Hiçbir meşru saikle gerekçelendirilemeyecek olan bu tasarruf asla kabul edilemez” ifadeleri kullanılmıştı.

ABD’nin eski Danimarka Büyükelçisi James Cain/Fotoğraf: ABD Elçilik

CAIN: ONAY ARAMADIK

Eski büyükelçi Cain hedeflerini ‘Suriye'nin petrol üretimini iç savaştan öncesi seviyeye çekmek' olarak nitelerken ABD hükümetinden anlaşma için onay almadıklarını savundu. Cain, “Dışişleri Bakanlığı'na danıştık ama onay aramadık. Yaptığımız anlaşmanın ABD'nin çıkarlarına uygun olup olmadığını bilmek istedik. Kimse bize ‘hayır' demedi” ifadelerini kullandı.

ABD DIŞİŞLERİ YORUM YAPMADI

Türkiye'yi de yakından tanıyan isimlerden olan Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham Delta Cresent şirketinin kendisini anlaşmayla ilgili olarak bu hafta bilgilendireceğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü anlaşmanın içeriğine ilişkin yorum yapmadı. Sözcü SDG'yi kast ederek, “Yerel ortaklarımızın ticari tercihlerine karışmıyoruz. Fakat Esad'a yönelik yaptırım uyguluyoruz. Suriye petrolü Suriye halkı içindir ve ülkenin toprak bütünlüğüne bağlıyız” ifadelerini kullandı.

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Son güncelleme: 12:32 04.08.2020
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