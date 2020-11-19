TESK: Esnafın dayanacak gücü kalmadı

Mart ayından bu yana iş yapamayan esnaf ve sanatkârın son alınan Covid-19 tedbirlerinden sonra somut olarak desteklenmesinin şart olduğunu vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnaf ve sanatkar camiası olarak salgın boyunca en fazla sıkıntıyı biz çektik. Mart ayından bu yana 2 milyon esnafımız ve tüm iş kolları bu süreçten olumsuz etkilendi.

Bazı meslekler artık bitme noktasına geldi. Yeni tedbirler kapsamındaki kısıtlamalarla birlikte esnafımızın artık dayanacak gücü kalmadı. Covid-19 tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan ve çalışma saatleri ile çalışma şekilleri sınırlandırılan tüm esnafımıza nakdi destek sağlanmalı” dedi.

Faaliyetleri durdurulan ve sınırlandırılan esnaf ile yanında çalışanlara mutlaka aylık nakdi destek sağlanması gerektiğinin altını çizen Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnaf ve sanatkarlar camiası olarak her zaman devletimizin ve milletimizin yanında durduk. Mart ayından bu yana halkımızın sağlığı için yapılan tüm düzenlemelere harfiyen uyduk.

Sağlık için alınan tüm tedbirleri destekliyoruz ancak salgının yayılmasını önlemek için faaliyetleri durdurulan kahvehane, kıraathane, internet kafe işletmecileri başta olmak üzere, örgün eğitime yeniden ara verilmesiyle işine ara veren servis araçları, okul kantinleri ve hizmetleri yalnızca paket servisi ile sınırlandırılan restoran, lokanta, pastane, kafe gibi işletmelere nakdi destek şart. Bu işletmeler zaten Mart ayından bu yana çok sıkıntılı bir süreçten geçiyor” diye konuştu.

“BAĞ-KUR, SSK VE VERGİ ÖDEMELERİNDEN MUAF TUTULMALI”

Kapalı olduğu süre boyunca esnaf ve sanatkârların SSK, Bağ-Kur ve vergi ödemelerinden muaf tutulması gerektiğini söyleyen Palandöken, “Kısıtlamalar nedeniyle çalışmayan esnafımız bırakın ev geçindirmeyi, iş yeri kirasını ve faturalarını bile ödeyemez.

Bu dönemde esnafımız ya kepenk kapatacak ya da nakdi desteklerle bir şekilde ayakta kalacak. Esnafın kira, elektrik, su ve doğal gaz faturalarını ödeyebilmesi için aylık nakdi yardım yapılmalı. Esnaf ve sanatkârlar kapalı oldukları bu dönemde SSK, Bağ-Kur ve vergi ödemelerinden muaf tutulmalı.

Ayrıca geçmiş dönem borçları için yapılandırmaya başvuran esnafın tüm borçları faizsiz olarak en az 1 yıl süreyle dondurulmalı” şeklinde konuştu. (İHA)

