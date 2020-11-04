TESK’ten esnaflara kesilen cezalara tepki

Çeşitli konularda esnafa kesilen para cezalarının orantısız olduğuna dikkati çeken TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnafımıza çeşitli sebeplerden kesilen idari para cezaları orantısız ve esnafın ayakta kalmasına imkân vermiyor. Dükkânda çalan radyo ve TV'den gelen müziğin telif hakkı, gıda işletmelerinde görülen yanlışlara kesilen cezalar, belirlenen saatten sonra alkol satışı gibi birçok konuda esnafa kesilen cezalar esnafın dükkânını kapatmasına neden olacak kadar yüksek olabiliyor. Pandemi nedeniyle zaten yeteri kadar dar boğazdan geçen esnafa kesilen cezalar işletmenin büyüklüğüne göre orantılı olmalı. Yani alkol fiyatları arttıkça kaçak artıyor. Bu da beraberinde ölümleri getiriyor. 7 TL'lik biraya 320 bin lira ceza hakkaniyetli değil” dedi.

“DÜKKANLARIN KAPANMASINA NEDEN OLUYOR”

Cezaların ödenebilir olması gerektiğinin altını çizen Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Esnaf ve sanatkârımız birçok konuda cirosunun çok üzerinde, belki de yıllarca ödeyemeyeceği büyüklükte cezalar ile karşılaşıyor. Örneğin dükkânda bilgisayar, TV veya radyodan yalnızca ses olması için çalan, ticari satışa hiçbir etkisi olmayan müziğin telif hakkı, saat 22.00'den sonra yapılan alkol satışlarının cezası gibi cezalar esnafımızın dükkânını kapatmasına neden oluyor. Saat 22.00 ile 06.00 saatleri arasında alkol satışı yapan esnafa kesilecek cezalar 320 bin TL'ye kadar olacak şekilde belirlenerek Resmi Gazete’de yayınlandı. Bu miktarlar neredeyse bir ev veya araba parası kadar yüksek. Esnafımız devletimizin koyduğu tüm kurallara sonuna kadar riayet eder fakat idari para cezası verme yetkisi olan kamu kurum ve kuruluşları daha adil davranmalı. Cezalar işletmenin büyüklüğüne göre ödenebilir ve orantılı olmalı. Onlarca çalışanı olan fabrikaya kesilen ceza ile küçük esnafa kesilen cezanın aynı olması haksızlığa neden oluyor.” diye konuştu.



