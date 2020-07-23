Tesla, peş peşe 4. çeyrekte kâr açıkladı

Ne ekonomik kriz, ne de salgından etkilenen Tesla, yılın ikinci çeyrek raporunu yayınladı. Reuters'ta yer alan habere göre şirket 104 milyon dolar kâr elde etti. Bunun Tesla için ayrı bir önemi var. İlk kez peş peşe dört çeyrekte de kâr açıklayan dünyanın en değerli otomobil markası, böylece S&P 500 endeksine girebilmek için gerekli olan son kriteri de yerine getirmiş oldu.

‘ARABALARIMIZIN FİYATLARINI DÜŞÜRMELİYİZ'

CEO Elon Musk, yaptığı konuşmada, “Bundan sonra önceliğimiz kardan çok büyüme olmalı. Şu anda beni en çok rahatsız eden şey ise arabalarımızın yeterince uygun fiyatlı olmaması. Bunu düzeltmemiz gerekiyor. Bence biraz kâr ederken büyümeyi maksimum seviyeye çıkarmalı ve araçları mümkün olduğunca ulaşılabilir hale getirmeliyiz” ifadelerini kullandı.

YENİ FABRİKANIN ADRESİ AUSTIN, TEKSAS

Musk ayrıca Tesla'nın yeni fabrikasının kurulacağı yeri de açıkladı. Teksas’ta bulunan Austin ile Oklahoma’da yer alan Tulsa arasında bu konuda çekişme vardı. Elon Musk geçtiğimiz haftalarda her iki şehre de giderek incelemelerde bulunmuştu. Ünlü iş insanı, ilk etapta 5 bin kişiye istihdam sağlayacak olan yeni fabrikanın Austin'de kurulacağını duyurdu.

2.1 MİLYAR DOLAR İKRAMİYEYE HAK KAZANDI

Tesla'dan yapılan açıklamada, yılın ikinci çeyreğinde 90 binden fazla araç teslim edildiği belirtildi. Hedefin yıl sonuna kadar 500 binden fazla aracı teslim etmek olduğu kaydedildi. Musk, hızlı büyümelerinin önündeki en büyük engelin uygun fiyatlı pil üretememek olduğunu söyleyerek, Japon devi Panasonic ve Çinli şirket Contemporary Amperex Technology ile iş birliği yapacaklarını söyledi.

Bu arada Elon Musk, mayıs ayında aldığı ilk performans bonusunun ardından, ikincisine de hak kazandı. Tesla Yönetim Kurulu ile yaptığı anlaşma gereği maaş almayan Musk, 2.1 milyar dolarlık (14 milyar 380 milyon TL) ikramiyenin sahibi oldu.