Tesla’ya Çin dopingi: Hisse rekor kırdı

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla'da işler, corona virüsü salgınına rağmen yolunda gidiyor. Çin'den gelen veriler, şirketin hissesinin rekor kırmasını sağladı.

CNBC'de yer alan habere göre Çin Binek Araç Birliği, mayıs ayı rakamlarını açıkladı. Tesla'nın, Şangay'daki fabrikasında ürettiği Model 3'ten 11 bin 95 adet satıldığı bildirildi.

Nisan ayına oranla yüzde 205'lik artış yaşanması, haftanın ilk gününde Tesla hisselerinin 949.92 dolarlık rekor kapanış fiyatına ulaşmasını sağladı. Şirket nisan ayında Çin'de 4 binden az araç satabilmişti.

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ŞANGAY FABRİKASINI KISA SÜREDE AÇTI

Tesla 2019'da Çin hükümetinden aldığı teşviklerle Şangay'da fabrika kurmuştu. Örneğin, yerel bankalar 1.6 milyar dolarlık yatırım desteği vermiş, fabrikanın kurulacağı arazi hükümet tarafından Tesla'ya tahsis edilip gerekli izinlerin kısa sürede alınması sağlanmıştı.

Çin ayrıca eşine az rastlanan bir kararla, Tesla'nın yerel bir ortağı olmadan fabrikayı bağımsız bir şekilde işletmesine izin verdi.

Musk, California'daki Tesla fabrikasını yeniden açmak için büyük mücadele verdi. Şangay'da ise bunun tam tersi oldu. Yerel yetkililer, her türlü koruyucu ekipman desteğini sağlayarak fabrikanın kısa sürede yeniden hayata geçmesini sağladı.

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‘HİSSE PAHALI' DEDİĞİNDE 781 DOLARDI

Wedbush Securities'den Dan Ives yaptığı yorumda, “Çin'deki araç satışlarının yüksekliğinin, Tesla'nın hissesine 300 dolarlık artı değer sağladığını düşünüyoruz. Elektrikli araçlara olan ilginin önümüzdeki 12 ile 18 aylık süreçte artacağına inanıyoruz. Tahminlerimiz, Tesla hissesinin boğa piyasasında 1350 dolara kadar yükselebileceği” ifadelerini kullandı.

Elon Musk, Tesla hissesi 781 dolarken 1 Mayıs'ta attığı tweette, “Tesla'nın hisse değeri pahalı” demiş ve kısa sürede 701 dolara düşmesine neden olmuştu.