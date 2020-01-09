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THY ve Pegasus, İran ve Irak hava sahalarını kullanacak!

Türk Hava Yolları (THY) ve Pegasus Hava Yolları, dün güvenlik gerekçesiyle geçici olarak durdurduğu İran ve Irak uçuşlarına bu akşam itibariyle başlıyor.

16:57 -
Haberler Ekonomi
THY ve Pegasus, İran ve Irak hava sahalarını kullanacak!

Dün alınan karar doğrultusunda 24 saatliğine iki ülkeye yaptığı seferleri askıya alan THY ayrıca İran ve Irak hava sahası rotasını geçici süre kullanmamıştı. THY, bugün aldığı karar ile birlikte iki ülkenin hava sahasını kullanmaya da başlayacak.

PEGASUS DA BAŞLIYOR

Pegasus Havayollları, THY ile birlikte dün İran ve Irak uçuşlarını durdurma kararı almıştı.

Güvenlik gerekçesiyle askıya alınan uçuşlarda, Pegasus Havayoları, THY gibi İran ve Irak hava sahasını kullanmamıştı.

Bu kararın kalkmasıyla Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’ndan Pegasus ilk uçuşu 17.45’te Bağdat’a, THY ise ilk uçuşu 21.05’de Tahran’a yapacak. DHA

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Son güncelleme: 17:17 09.01.2020
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